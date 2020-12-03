18 yaşındaki Duygu, lastik tamir edip, balans ayarı yapıyor - Son Dakika

18 yaşındaki Duygu, lastik tamir edip, balans ayarı yapıyor

03.12.2020 09:27
18 yaşındaki Duygu, lastik tamir edip, balans ayarı yapıyor, System.String[]

Muğla'da yaşayan Duygu Arslan (18), ailesi ile birlikte kendilerine ait oto lastik tamir dükkanında çalışıyor.

Muğla'da yaşayan Duygu Arslan (18), ailesi ile birlikte kendilerine ait oto lastik tamir dükkanında çalışıyor. Lastik söküp tamir eden, balans ayarı yapan Arslan, "Gelen müşteriler şaşırıyorlar" dedi.

Muğla'nın Ula İlçesi Gökova Mahallesinde Bülent Arslan (44) ile eşi Songül Arslan (39) geçimini yıllardır otomobil lastik tamirinden sağlıyor. Ailenin en büyük çocuğu olan Duygu Arslan ise ders saati dışındaki zamanlarında, anne ve babasına yardım ederek otomobil lastiklerini tamir ediyor.

Baba mesleğini sürdüren 18 yaşındaki Arslan, "Severek bu işi yapıyorum. Okul saatleri dışında babama ve anneme yardımcı oluyorum. Pandemi döneminde okula gitmediğim için daha çok yardımcı oluyorum. Dükkana gelen müşteriler ilk başta benim otomobil lastiği tamir edebileceğime inanmıyorlar, yaptırmak istemiyorlar. Sonrasında ben onlara 'Bakın böyle yapıyorum' diyorum ikna ediyorum. Çok şaşırıp kabul ediyorlar" diye konuştu. - MUĞLA

18 yaşındaki Duygu, lastik tamir edip, balans ayarı yapıyor
18 yaşındaki Duygu, lastik tamir edip, balans ayarı yapıyor

Duygu Arslan, Otomobil, Muğla, Ula, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 18 yaşındaki Duygu, lastik tamir edip, balans ayarı yapıyor - Son Dakika


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