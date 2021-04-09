18 yaşındaki Emine'nin katili adliyeye sevk edildi - Son Dakika

18 yaşındaki Emine'nin katili adliyeye sevk edildi

ELAZIĞ - Elazığ'da dün barakada bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Emine Fulya Akçelebi'nin katili Salih Yılmaz Coşkun, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün merkeze bağlı Aksaray Mahallesi Kuleli Sokak'taki boş bir arazi üzerinde bulunan barakada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cinayet şüphelisi Salih Yılmaz Coşkun (21), kız arkadaşı Emine Fulya Akçelebi'yi, barakada defalarca bıçaklayıp öldürdükten sonra kaçtı. Şüpheli Coşkun'un arkadaşlarını arayarak "sevgilimi öldürdüm" demesiyle olay ortaya çıktı. Polisin incelemesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak otopsisi yapılan Emine'nin cenazesi, bugün morgdan alınarak Ehlibeyt Cem Evi'ne götürüldü.

Cinayet şüphelisi Coşkun ise bugün İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler tarafından gizlendiği Hicret Mahallesi'ndeki dedesinin evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyete götürülerek işlemleri tamamlanan şüpheli "Kasten Adam Öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Emine'nin cansız bedeninin ise yarın Avcılı Köyü'nde defnedileceği bildirildi.