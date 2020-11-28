18 yaşındaki engelli genç kız bulundu - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ikamet eden 18 yaşındaki engelli genç kız, dün öğleden sonra kendisinden haber alınamaması üzerine, ailesi ihbarda bulundu. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri gece saatlerine kadar arama çalışması gerçekleştirirken, bu sabah polis ekipleri tarafından bulundu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Altındere Mahallesinde ikamet eden 18 yaşındaki engelli genç kız Yasemin Küçük, dün evden 16.00 sıralarında çıkmıştı. Ailesi genç kızdan haber alamaması üzerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri bölgede çalışırken, Jandarma ekipleri çevrede arama çalışmasına başlamıltı. Aile, arama kurtarma ekiplerinden yardım istemesi üzerine bölgeye Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) 4 kişilik ekiple çalışmalarına başladı. Denizli'de bulunan diğer arama kurtarma ekipleri, TRAC Denizli Şubesi 4 kişi, AKUT 8, DAK 10 ve İHH ekipleri ise 11 kişi ile çalışmalarını gece yarısına kadar sürdürdü. Kamera kayıtlarının incelenmesi üzerine kent merkezine gittiği öğrenilen Küçük, şehir merkezinde aranmaya başlandı.

Genç kız 18 saatin sonunda bulundu

Küçük, 18 saatin sonunda sabah saatlerinde Pamukkale ilçesi, 15 Mayıs Mahallesi Kayalık Caddesi üzerinde 09.30 sıralarında polis ekipleri tarafından bulundu. Karakola götürülen genç kız ailesinin yanına götürülmek üzere Jandarma ekipleri tarafından evine götürüldü.

Öte yandan, genç kız Küçük'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - DENİZLİ