18 Yaşındaki Fatih Mehmet Şaka Kurbanı Oldu

18 yaşındaki Fatih Mehmet şaka kurbanı oldu Osmaniye'de arkadaşı şaka olsun diye aniden gaza basınca, oturduğu otomobilin bagajından düşen genç hayatını kaybettiOSMANİYE - Osmaniye'de arkadaşlarıyla birlikte otomobilin bagaj kapağına oturan, diğer arkadaşının da şaka amaçlı birden gaza...

18 yaşındaki Fatih Mehmet şaka kurbanı oldu

Osmaniye'de arkadaşı şaka olsun diye aniden gaza basınca, oturduğu otomobilin bagajından düşen genç hayatını kaybetti



OSMANİYE - Osmaniye'de arkadaşlarıyla birlikte otomobilin bagaj kapağına oturan, diğer arkadaşının da şaka amaçlı birden gaza basması sonucu araçtan düşerek ağır yaralanan 18 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Fatih Mehmet Utlu arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirirken arkadaşına ait otomobilin bagaj kapağı kısmına oturdu. Direksiyona geçen arkadaşı şaka amaçlı birden gaza yüklenince Fatih Mehmet otomobilden asfalt zemine düştü. Olayda ağır yaralanan genç, ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulans ile Osmaniye'de özel bir hastaneye kaldırıldı.

Fatih Mehmet Utlu, 15 gündür tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayarak yaşamını kaybetti.

Şaka kurbanı olan gencin cenazesi Osmaniye Asri mezarlığında gözyaşları içinde defnedildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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