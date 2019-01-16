Son Dakika Haberleri: 18 Yaşındaki Filistinli Kız, 3 Yıl Sonra Özgürlüğüne Kavuştu

18 Yaşındaki Filistinli Kız, 3 Yıl Sonra Özgürlüğüne Kavuştu

56 dakika önce

- 18 yaşındaki Filistinli kız, 3 yıl sonra özgürlüğüne kavuştuBATI ŞERİA - İsrail hapishanesinde tutulan 18 yaşındaki Lema Elbekri, 3 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu.

- 18 yaşındaki Filistinli kız, 3 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu

BATI ŞERİA - İsrail hapishanesinde tutulan 18 yaşındaki Lema Elbekri, 3 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu.
İsrail, Filistin'in El Halil kentinde bir bıçaklı saldırı olayına karıştığı gerekçesiyle 3 yıldır hapishanede tutulan 18 yaşındaki Lema Elbekri'yi serbest bıraktı. Elbekri, El Halil'de slogan atan yüzlerce kişi tarafından sevinç ve havai fişek gösterileriyle karşılandı. Elbekri'nin babası Munzir Elbekri, gözaltına alındığı sırada karnından ve ayağından yaralanan kızının tedavisinin tamamlanması için yetkililere seslendi.
Lise sınavlarını hapishanede veren Elbekri, lise diplomasının ortalamasının 80 olduğunu dile getirdi. Mahkumların zor koşullar altında olduğunu kaydeden Elbekri, "Yapılacak takasın büyük kısmını kadınlar oluşturmalı" dedi.
Öte yandan, İsrail hapishanelerinde 60 Filistinli kadın tutuluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:35 Kaynak: İHA

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