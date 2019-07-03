Son Dakika Haberleri: 18 yaşındaki futbolcu, madenci oldu
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18 yaşındaki futbolcu, madenci oldu

1 saat önce

TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor'da forma giyen 18 yaşındaki genç stoper Yağız Kandemiroğlu, geçtiğimiz aylarda Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) kurasından çıkarak, Kozlu müessesinde işe başladı.

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TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor'da forma giyen 18 yaşındaki genç stoper Yağız Kandemiroğlu, geçtiğimiz aylarda Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) kurasından çıkarak, Kozlu müessesinde işe başladı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun geçtiğimiz aylarda Zonguldak'ta bin kişilik pano ayak işçisi için bakanların katılımıyla Site Spor Salonu'nda kura çekimi gerçekleştirdi. Kura çekimine TFF 2.Lig takımı Zonguldak Kömürspor'da profesyonel futbolcu olarak mücadele eden genç stoper Yağız Kandemiroğlu da başvuru yaptı. Şans eseri kuradan çıkan genç oyuncu Kandemiroğlu sağlık kontrolü ve güvenlik soruşturmasını geçerek 15 günlük eğitimin ardından Kozlu Müessesinde işe başladı. 18 yaşındaki genç maden işçisi Yağız Kandemiroğlu hem profesyonel olarak futbol hayatını sürdürüyor hem de yerin metrelerce altına girerek yer altındaki kömürü çıkarıyor.

"Yer altında güzel dostluklar kuruyoruz"

18 yaşındaki genç maden işçisi Yağız Kandemiroğlu, "Ben de artık bir maden işçisiyim. İlk önce yapabilir miyim diye düşündüm ama yer altına girince ben de maden işçisi ağabeylerim gibi ekmek param için çalışmaya başladım. Zor bir meslek. Kömür karasına alışkın değilim. Daha önce hiç yer altına girmedim. Ama çalışmaya başladıktan sonra alışmaya başladım. Yer altında ki ağabeylerimizle de güzel dostluklar kuruyoruz. Bu mesleği hiç bırakmaya niyetim yok" dedi.

"'Futbol ve madeni birlikte yürüteceğim"

Futbolculuk hayatına devam edeceğini ifade eden Kandemiroğlu, "Futbolculuk hayatıma devam edeceğim. Profesyonel olarak Zonguldak Kömürspor'un futbolcusuyum. Futbolu ve madeni birlikte yürütmeyi düşünüyorum. İkisini bir arada yürütecek güçteyim. Futbol benim hayatım. Çocukluğumdan beri top oynuyorum. Onu da bırakmaya hiç niyetim yok" diye konuştu. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:26 Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak, Spor
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