18 yaşındaki futbolcu, madenci oldu

TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor'da forma giyen 18 yaşındaki genç stoper Yağız Kandemiroğlu, geçtiğimiz aylarda Türkiye Taşkömürü Kurumu 'nun (TTK) kurasından çıkarak, Kozlu müessesinde işe başladı.Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun geçtiğimiz aylarda Zonguldak'ta bin kişilik pano ayak işçisi için bakanların katılımıyla Site Spor Salonu'nda kura çekimi gerçekleştirdi. Kura çekimine TFF 2. Lig takımı Zonguldak Kömürspor'da profesyonel futbolcu olarak mücadele eden genç stoper Yağız Kandemiroğlu da başvuru yaptı. Şans eseri kuradan çıkan genç oyuncu Kandemiroğlu sağlık kontrolü ve güvenlik soruşturmasını geçerek 15 günlük eğitimin ardından Kozlu Müessesinde işe başladı. 18 yaşındaki genç maden işçisi Yağız Kandemiroğlu hem profesyonel olarak futbol hayatını sürdürüyor hem de yerin metrelerce altına girerek yer altındaki kömürü çıkarıyor."35 bin kişinin arasından madeni kazandığım için şanslıyım"Zonguldak Kömürspor'un genç oyuncusu Yağız Kandemiroğlu, 35 bin kişinin arasından madeni kazandığını için şanslı olduğunu söyleyerek, "Her maceranın bir sonu vardır. Sonuçta yıllardır futbol oynuyorum. Okuyorum bir yandan da futbol oynuyorum. İkisi birada bir şekilde yürüyor. Böyle bir şans doğdu bende değerlendirmek istedim. 35 bin kişi başvuru yaptı. 35 bin kişi arasından 1000 bin kişi alındı. Ben bu konuda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Böyle çizildi hayatım ben de böyle devam etmek istedim. Futboldan devam etseydim Allah böyle nasip etti böyle devam ediyorum. O yüzden bu yoldayım" dedi."Babamda madenci"Babasının da madenci olduğunu ifade eden Kandemiroğlu, "Zaten benim babam da madenci. Babamda özel ocakta çalışıyor. Babadan oğula gelen bir meslek. Oynadığım takım Zonguldak Kömürspor. Ben de kömürün içinde çalışıyorum. O yüzden ben de çok mutluyum. Zonguldak'ın meşhuru kömürdür zaten. Dışarıda bunu söylemekten mutluluk ve gurur duyuyorum" açıklamasını yaptı."Babam madene girmeme destek verdi annem çekindi"Zonguldak Kömürspor'lu oyuncu Yağız Kandemiroğlu, Babasının destek verdiğini ancak annesinin çekindiğini belirterek, "Babam zaten çok istiyordu. Annem biraz çekindi. Olum nasıl yapacaksın nasıl yapacaksın diye. Anne 'yaparız' dedim. Allah nasip etmiş böyle bir şeyi her türlü üstesinden geliriz. Babam her zaman arkamdaydı her zaman sağ olsun. Arkadaşlarım da her zaman yanımdaydı. Takım arkadaşlarım da bana tebrik mesajları attılar. Allah kaza bela vermesin diye tebrik mesajları attılar. 2 3 gün içerisinde Kozlu Belediyespor 'la görüştüm anlaştım. Transfer sezonun açılmasını bekliyorum" şeklinde konuştu."Madencilik gerçekten güzel bir duygu"18 yaşındaki genç maden işçisi Yağız Kandemiroğlu, Yerin altında en genç çalışan kendisinin olduğunu ifade ederek, "Babam işten gelirdi ne yaptın bu kadar yoruldun derdim ama anladım ki yerin altı gerçekten çok farklıymış. Zaten en kötü tarafı yerin altında olması. İnsanlara dışarıdan kolay geliyor. Yerin altına alışmak zor oldu. İlk defa girdim. 18 yaşındayım. Yerin altında 18 yaşında bir ben varım. Yerin altında güzel dostluklar var. Öğle yemeğinde sofra açılır hem beraber yenilir. Bir şey olduğunda hep beraber koşulur. Madencilik gerçekten güzel bir duygu. Anlatılmaz yaşanır. Gerçekten ayrı bir meslek. Zonguldak Kömürspor'da oynarken madenci ruhu ile oynadık, şimdi de madenci ruhu ile çalışıyoruz. Allah nasip ederse de sonu gelecek inşallah" dedi. - ZONGULDAK