18 yaşındaki genç için 'Panzehir' operasyonu... Zehirli yılanın ısırdığı Mustafa, Erzurum'da hayata... - Son Dakika

18 yaşındaki genç için 'Panzehir' operasyonu... Zehirli yılanın ısırdığı Mustafa, Erzurum'da hayata...

18 yaşındaki genç için 'Panzehir' operasyonu... Zehirli yılanın ısırdığı Mustafa, Erzurum'da hayata tutundu Bingöl'de yılan tarafından ısırılan genç çocuk çevre illerden panzehir temin edilemeyince Erzurum'a sevk edilerek tedavi altına alındı.

18 yaşındaki genç için 'Panzehir' operasyonu... Zehirli yılanın ısırdığı Mustafa, Erzurum'da hayata tutundu

ERZURUM - Bingöl'de yılan tarafından ısırılan genç çocuk çevre illerden panzehir temin edilemeyince Erzurum'a sevk edilerek tedavi altına alındı. Engerek yılanının ısırması sonucu zehirlenen genç çocuğun tedavisine 6 saat süren panzehir arayışı sonucu bulunmasıyla başlanıldı.

Olay, 17 Mayıs Pazar günü Bingöl'ün Kiğı ilçesine bağlı Ağaçöven köyünde meydana geldi. 18 yaşında ki Mustafa Bektaş otlattığı hayvanlarını gözetlemek için taşın üzerine oturdu. Oturduğu sırada taşın altından çıkan engerek yılanı Bektaş'ı bacağından ısırdı. Acı içinde yılandan uzaklaşan Bektaş'a ilk müdahaleyi amcası yaptı. Daha sonra yakınları tarafından Kiğı Devlet Hastanesine kaldırılan Bektaş, burada yapılan müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan Bektaş, panzehir temin edilemediği için acil olarak Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çevre illerde ve hastanelerde panzehir bulunamadığı için Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi doktorları Sağlık Bakanlığı'nı arayarak durumu iletti. Bu durumun ardından yapılan araştırma da hastanelere panzehir dağıtan aracın Sivas'ta olduğu öğrenildi. Erzurum ve Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü organizesiyle Sivas'tan alınan panzehir, ilk önce Erzincan'a daha sonra ise Erzurum'a getirilerek hastaya ulaştırıldı. Genel Pediatrik Kliniğinin Konsültan Hekimi Prof. Dr. Naci Ceviz ve ekibi tarafından tedavi altına alınan Elazığ Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Bektaş hayata tutundu.

"Oturduğu anda taşın altından çıkan yılan ayağından ısırmış"

Mustafa Bektaş'ın ablası Cennet Bektaş, "Kardeşimi Pazar günü yılan ısırdı. Hayvanların önündeyken oturduğu taşın altından çıkan yılan ayağının arka tarafını ısırmış. Kardeşim korktuğu için hızlı bir şekilde uzaklaşmış. İlk müdahaleyi amcam yaptı o daha yakın olduğu için. Daha sonra ilçe hastanesine gittiklerinde buz tedavisi yapıldı ve Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Bingöl'de panzehir bulunamadığı için Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde panzehir olacağı yönünde bilgi aldıkları için buraya sevk edildi. Panzehir kısa bir süre sonra temin edildi ve gerekli müdahale yapıldı. Sağlık durumu iyi, gittikçe de iyiye gidiyor. Doktorlarımız hemşirelerimiz gayet iyi ilgileniyorlar. Bizim orada yılanlar vardı ama bu kadar zehirli yılan olduğunu bilmiyordum. Bu yıl çok fazla zehirli yılan var" diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Uslu, "Hastamız Pazar günü geldi. Yılan ısırması, bölgemizde pek fazla karşılaşmıyoruz. Bu kadar şiddetli, zehirli ısırmaları nadir görüyoruz. Bu durumlarda panzehire ihtiyaç duyuluyor. Türk Halk Sağlığı Kurumu Türkiye'de farklı bölgelerde merkez olarak göndermiştir bunları ve ihtiyaç olduğu zaman oralardan ulaştırılıyor hastaya. 4 ila 6 saatlik bir zaman diliminde bu antitoksinin başlama şansının olduğu sürece göre bir ekipler kurulmuş ve organizasyon tamamlanmış oluyor. Bizde müracaatı yaptık, Ankara, Sivas ve Erzincan'da ki İl Sağlık Müdürlerimizle koordinasyonu yaparak antiserumu, Erzurum ve Erzincan organizasyonuyla Sivas'tan 6 saatlik kısa zamanda getirttik. Şuanda genel durumu iyi, zehir nedeniyle ısırılan bölge de ödem yapıyor. Bu ödemin atılması zaman alıyor. Şuan ki tedavi sürecimiz iyi. Bir, iki hafta içinde düzelmesini göreceğiz diye umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

18 yaşındaki genç için 'Panzehir' operasyonu... Zehirli yılanın ısırdığı Mustafa, Erzurum'da hayata...

Erzurum, Bingöl, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 06:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 18 yaşındaki genç için 'Panzehir' operasyonu... Zehirli yılanın ısırdığı Mustafa, Erzurum'da hayata... - Son Dakika

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