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18 yaşındaki genç kız 4 aydır sırra kadem bastı - Son Dakika

18 yaşındaki genç kız 4 aydır sırra kadem bastı

18.09.2021 14:42

- (Özel) 18 yaşındaki genç kız 4 aydır sırra kadem bastı 4 aydır kayıp kızdan haber alamayan gözü yaşlı ailesi özel ekip oluşturulması talebinde bulundu Trabzon'da 24 Mayıs 2021 tarihi itibariyle kayıplara karışan Erzincanlı 18 yaşındaki Ayşenur Taşdelen'den yaklaşık 4 aydır hiçbir haber...

- (Özel) 18 yaşındaki genç kız 4 aydır sırra kadem bastı

4 aydır kayıp kızdan haber alamayan gözü yaşlı ailesi özel ekip oluşturulması talebinde bulundu

ERZİNCAN - Trabzon'da 24 Mayıs 2021 tarihi itibariyle kayıplara karışan Erzincanlı 18 yaşındaki Ayşenur Taşdelen'den yaklaşık 4 aydır hiçbir haber alamayan gözü yaşlı ailesi kahroluyor. Kardeşinin hayatından endişe duyan ablası Sefanur Taşdelen, özel ekip kurulması talebinde bulunarak, "Kardeşimin ruhsal sorunları, adaptasyon problemi var. Annem ve babam engelli. Gücümüz kalmadı, kardeşimin bulunması için herkese yalvarıyorum" dedi.

Trabzon Ortahisar'da Halk Eğitim Merkezine giderken geçtiğimiz 24 Mayıs'ta sırra kadem basan Ayşenur Taşdelen'den hiçbir haber alınamıyor. Ayşenur Taşdelen'in Erzincan'da yaşayan ailesi kayıp kızlarının bulunması için çalmadık kapı bırakmadıklarını kaydetti. Babasının yüzde 50, annesinin ise yüzde 85 engelli yataktan kalkamadığı ifade eden Ayşenur Taşdelen'in ablası Sefanur Taşdelen yaşanan olayı şöyle anlattı:

"Benim kız kardeşimin ruhsal sorunları ve adaptasyon problemi var. Kız kardeşim hastalığından dolayı sürekli kaçmaktaydı. Geçen sene kaçtıktan sonra İstanbul Ümraniye'de bulundu. Orada İstanbul'da Çocuk Esirgeme Kurumuna verildi. Bize yakın olsun diye Trabzon'a sevkini istedik. Trabzon'da 1,5 yıl kaldıktan sonra 24 Mayıs 2021 tarihinde kız kardeşim Halk Eğitim Merkezine götürüldüğü sırada kayboluyor. Kız kardeşimi gören, duyan kim varsa en yakın güvenlik noktasına haber vermesini istiyorum. Herkesten istediğimiz sesimizi duyun, duyurun, kardeşimi bulalım. Kız kardeşimin sağlık sorunları olduğu için rahatlıkla insanlara inanabilir, kandırılabilir. 4 aydır hiçbir haber yok. Kaybolduğu gün Trabzon'da sadece bir pazar yerine girişi var çıkışı görünmüyor. Güvenlik kameraları hep kontrol edildi. Hiçbir sonuç elde edilemedi. Kız kardeşim sanki buhar oldu, yalvarıyorum sesimi duyun, kardeşimi bulun. Kız kardeşim anlayış bozukluğu yüzünden rahatlıkla insanlara kanabilir. Kardeşim görüldüğünde rahatlıkla fark edilebilir. Kilosu, boyu nedeniyle açık tenli, 90 kilo aralığında. Görenler tanıyabilir. Türkiye'ye sesleniyorum kardeşimi bulalım, 24 Mayıs'tan buyana hiçbir ses seda yok. Yalvarıyorum özel ekip kurulsun kardeşim bulunsun."

Öte yandan kayıp kızla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'nın kayıp ilanları kısmında Ayşenur Taşdelen'in eşkali hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Kayıp Ayşenur Taşdelen (18), 1.58 boy, 88 kg. Sarışın tenli, kumral saçlı, kahverengi gözlü"

Kayıp Ayşenur Taşdelen'in Türkiye genelinde bulunması için çalışmaların çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.

18 yaşındaki genç kız 4 aydır sırra kadem bastı
18 yaşındaki genç kız 4 aydır sırra kadem bastı
18 yaşındaki genç kız 4 aydır sırra kadem bastı
18 yaşındaki genç kız 4 aydır sırra kadem bastı

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ, Erzincan, Trabzon, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 18 yaşındaki genç kız 4 aydır sırra kadem bastı - Son Dakika


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