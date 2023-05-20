18 yaşındaki genç kızın verdiği İmam Şafi örneği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

18 yaşındaki genç kızın verdiği İmam Şafi örneği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti

20.05.2023 22:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu. 18 yaşındaki bir genç kızın verdiği İmam Şafi örneği Erdoğan'ı mest etti. Genç kız, "Gençlerimizin gözünü açmasını ve İmam Şafi'nin bu sözünü örnek alarak Reis'imizin değerini bilelim. Sizi Abdülhamit'in yalnızlığına bırakmayacağız." derken, Erdoğan, "Rabbim bana sizler gibi uyanık, şuurlu yol arkadaşları nasip ettiği için hamdolsun" diyerek yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Rami Kütüphanesi'nde gençlik buluşmasında açıklamalarda bulundu. Gençlerle bir araya gelen Erdoğan, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Programda bir genç kızın söyledikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti.

"DEDEM İLK DEFA SİZİN İÇİN OY KULLANDI"

70 yaşındaki CHP'li dedesini AK Parti'ye oy vermeye ikna ettiğini anlatan genç kız, "Benim dedem 70 yaşında. Yıllardır fanatik CHP'li. Rozetiyle gezer. Ben sizin tarafınızdayım çok şükür. Dedeme gittiğimde her fırsatta ikna etmeye çalıştım ve ettim. Dedem ilk defa sizin için oy kullandı. Biz sülale olarak sizi çok seviyoruz. Bir dedem vardı pürüz olarak. Onu da aldık aramıza." dedi.

"REİS'İMİZİN DEĞERİNİ BİLELİM"

İmam Şafi'nin sözüyle bir örnek veren genç kız, "İmam Şafi'nin bir sözü var. 'Hakla batılı nasıl ayırırız diye sorduklarında batılın oklarına bakın o size hakkı gösterecektir' demiş. Ben de 18 yaşında bir genç olarak bu sözden çok etkilendim. Çok da doğru buluyorum. Baktığımızda terör örgütleri, FETÖ, Avrupa'daki islamafobik ülkeler hepsi ne diyor 'Tayyip Erdoğan'ı indirmemiz gerekiyor' diyor. Eğer bir terör örgütü bunu diyorsa demek ki hak olan karşımızda batılın oklarının ucunda. Gençlerimizin gözünü açmasını ve İmam Şafi'nin bu sözünü örnek alarak Reis'imizin değerini bilelim. Sizi Abdülhamit'in yalnızlığına bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

"RABBİME HAMDOLSUN"

Erdoğan bu sözlere, "Rabbim bana sizler gibi uyanık, şuurlu yol arkadaşları nasip ettiği için hamdolsun" diyerek yanıt verdi.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan genci kırmadı, Mehmet Akif'in 'Zulmü Alkışlayamam' şiirini okudu Cumhurbaşkanı Erdoğan genci kırmadı, Mehmet Akif'in 'Zulmü Alkışlayamam' şiirini okudu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kız istemeye davet eden gence Erdoğan'ın verdiği cevap olay oldu: Kayınbaban bir yanlış yapmaz değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kız istemeye davet eden gence Erdoğan'ın verdiği cevap olay oldu: Kayınbaban bir yanlış yapmaz değil mi?

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 18 yaşındaki genç kızın verdiği İmam Şafi örneği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti - Son Dakika


Son Dakika
22:48 Okan Buruk, Başakşehir ve F.Bahçe'yi referans gösterdi ve şampiyonluktan sonraki yeni hedefi belirledi
22:47 Galatasaray'dan olay paylaşım! Sosyal medyayı yaktı geçti
22:44 Japonya'da üretilen dondurmanın fiyatını duyanlar hayrete düştü
22:43 Davutoğlu'ndan çok konuşulan açıklama: Kılıçdaroğlu talep ederse Cumhurbaşkanı Yardımcılığı adaylığını bırakırım
22:42 Başakşehir ve F.Bahçe'yi referans gösteren Okan Buruk, şampiyonluktan sonraki yeni hedefi belirledi
22:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan genci kırmadı, Mehmet Akif'in "Zulmü Alkışlayamam" şiirini okudu
22:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kız istemeye davet eden gence Erdoğan'ın verdiği cevap olay oldu: Kayınbaban bir yanlış yapmaz değil mi?
22:37 Mauro Icardi'den çok konuşulacak açıklama: Kelimeler kifayetsiz kalıyor
22:36 Gencin isteğini geri çevirmedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif'in, "Zulmü Alkışlayamam" şiirini okudu
22:33 Maç sonuna da damga vurdu! Mauro Icardi'den Galatasaray'a övgü: Kelimeler kifayetsiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2023 22:59:20. #1.12#
SON DAKİKA: 18 yaşındaki genç kızın verdiği İmam Şafi örneği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement