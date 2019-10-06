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18 yaşındaki genç motosikletiyle yaptığı kazada öldü

1 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

18 yaşındaki genç motosikletiyle yaptığı kazada öldü, System.String[]

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü geçirdiği kazada hayatını kaybetti.


Olay, akşam saatlerinde ilçenin kırsal Demirdere Mahallesi'nde meydana geldi. Demirdere istikametinde seyreden Umut Uslu, kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti ve virajı alamayarak elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle gencin boynu kırıldı. Olay yerinden geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 ekipleri, talihsiz gencin kalbinin durduğunu tespit etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından kazazede hayata döndürüldü. Ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Umut Uslu'nun yeniden kalbi durdu. Talihsiz genç uzun süren müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Öte yandan aynı virajda 2 yıl önce de 2 motosiklet sürücüsü kafa kafaya çarpışmış ve bir kişi feci şekilde can vermişti. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:21 Kaynak: İHA
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