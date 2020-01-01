18 yaşındaki genç otomobili içinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 18 yaşındaki genç otomobili içinde ölü bulundu - Son Dakika

18 yaşındaki genç otomobili içinde ölü bulundu

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 18 yaşındaki genç, çalıştığı tamirhanede otomobilin içinde ölü bulundu.

18 yaşındaki genç otomobili içinde ölü bulundu, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 18 yaşındaki genç, çalıştığı tamirhanede otomobilin içinde ölü bulundu.


Olay; Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki oto elektrikçisinde çalışan 18 yaşındaki Baki Can Hayta'yı sabah iş yerine gelen çalışanlar otomobil içerisinde hareketsiz yattığını fark ettiler. 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istenmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları müdahalede Hayta'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.


Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hayta'nın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - MUĞLA

Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Esenyurt'ta vahşi cinayet! Boğazını kesti, gözlerini oydu
Suriye rejimi İdlib'de okulu hedef aldı: 5'i çocuk 6 ölü Kan donduran cinayet! Eşi için tartıştığı amcasının boğazını kesip, gözlerini oydu Karsan, İnan Kıraç'ın yerli otomobilden çekildiği iddialarına yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
18:56 Brezilyalı ünlü şarkıcı Juliano Cesar, sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
18:55 2020'de Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı neler bekliyor? - Son Dakika Haber
18:52 ABD: Ölümlü kazada Tesla'nın 'Autopilot' modunun rolü araştırılacak - Son Dakika Haber
18:49 Ahmet Davutoğlu TikTok'a üye oldu: Gençlik nerede, biz oradayız - Son Dakika Haber
18:34 Evden kaçan kızlarını geri götürmek için geldiler, karakolluk oldular - Son Dakika Haber
18:14 Kan donduran cinayet! Eşi için tartıştığı amcasının boğazını kesip, gözlerini oydu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 18:57:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 18 yaşındaki genç otomobili içinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]