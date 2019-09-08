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18 yaşındaki genç parkta ölü bulundu

29 dakika önce

Kuşadası'nda 18 yaşındaki bir genç, mahallesindeki bir rezidansın parkında ölü bulundu.

18 yaşındaki genç parkta ölü bulundu, System.String[]

Kuşadası'nda 18 yaşındaki bir genç, mahallesindeki bir rezidansın parkında ölü bulundu. Çocuklarının ölümünün şüpheli olduğunu ileri süren Yıl Ailesi olayın aydınlatılmasını istedi.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na bağlı Ege Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan Yıl Ailesi'nin 18 yaşında oğulları Miraç Yıl, dün akşam saatlerinde 4 arkadaşı ile birlikte Ege Mahallesi'ndeki bir rezidansın içindeki parkta buluştu. İddiaya göre; Parkta birlikte vakit geçiren 5 arkadaştan ikisi markete gitmek için parktan ayrıldıktan sonra geriye döndüklerinde Miraç Yıl'ı yerde kafası kanlar içinde yatarken buldu. Kafasından kanlar gelen Miraç Yıl, olay yerine gelen polis ekiplerinin de yardımıyla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Miraç'ın hastaneye gelmeden önce yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Savcılığın yaptığı ilk incelemenin ardından 18 yaşındaki Miraç Yıl'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Söke Amerikan Sağlık Koleji'nden bu yıl mezun olduğu ve üniversite sınavında da Sağlık Meslek Yüksek Okulu'nu kazandığı belirtilen gencin ölümü üzüntüye neden olurken Adli Tıp'taki otopsinin ardından Miraç Yıl, Aydın Ovaeymir Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Çocuklarının ölümünün şüpheli olduğunu belirten Yıl Ailesi, olayın aydınlatılmasını istedi. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatan polis ekipleri Miraç'ın yanında bulunan kişilerin ifadesini aldı. Şüpheli ölüm olayının aydınlatılması için tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi. - AYDIN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:13 Kaynak: İHA
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