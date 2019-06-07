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18 yaşındaki genç serinlemek isterken boğuldu

4 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin dünyaca ünlü Sarımsaklı plajlarında serinlemek için suya giren 18 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin dünyaca ünlü Sarımsaklı plajlarında serinlemek için suya giren 18 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde İzmir'in Bergama ilçesinden bayram tatili için arkadaşlarıyla birlikte Ayvalık'a gelen Ulaş Güngör isimli genç, Sarımsaklı'daki halk plajında denize girdi. Kıyıdan yüzerek açılan genç, bir süre sonra denizin ortasında çırpınmaya başladı. Vatandaşların ihbar etmesiyle hemen harekete geçen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı cankurtaran ekipleri, Ulaş Güngör'ü kıyıya çıkardı. Cankurtaran ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen 112 ekibine teslim edilen Ulaş Güngör, Ayvalık Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:25 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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