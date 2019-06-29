18 yaşındaki genç tatile geldiği Bodrum'da kalbinden bıçaklandı
1 saat önce
Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'nde 57 yaşındaki şahıs, 18 yaşındaki Erke Ergün Özveren adlı gençi kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.
Bodrum
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 08:57 Kaynak: İHA
'un Akyarlar
Mahallesi'nde 57 yaşındaki şahıs, 18 yaşındaki Erke Ergün Özveren adlı gençi kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Özveren'in Bodrum'a 1 haftalık tatil için geldiği öğrenildi.
Olay akşam saatlerinde yaşandı. Akyarlar Mahallesi'ndeki bir lüks sitenin ortak kullanım alanında 57 yaşındaki K.E., 18 yaşındaki Erke Ergün Özveren adlı genci, kalbinden bıçakladı. Olayın ihbar edilmesiyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde gencin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bir süre sonra bölgeye gelen jandarma ekipleri, katil zanlısı K.E.'yi suç aleti ile birlikte gözaltına aldı. Savcının incelemesinin ardından Erke Ergün Özveren'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi.
Bıçaklanarak öldürülen gencin, Milas
'tan misafir olarak Bodrum'a geldiği, katil zanlısı K.E.'nin ise 10 yılı aşkın süredir aynı sitede yaşadığı bildirildi.
Öte yandan jandarma ekipleri, basın mensuplarının site içerisinden ve dışarısından görüntü almasını engelledi. - MUĞLA
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