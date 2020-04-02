18 yaşındaki genç yaralı akbabayı sağlığına kavuşturdu - Son Dakika

18 yaşındaki genç yaralı akbabayı sağlığına kavuşturdu

ANKARA - Kızılcahamam'da yaban hayatını araştırırken yaralı Akbabayla karşılaşan 18 yaşındaki Veteriner Hekim Öğrencisi Doğanay Vural, ilk müdahaleyi yaptığı yaralı akbabayı Soğuksu Milli Park Şefliğine teslim etti. Akbaba tedavisi yapılmak üzere ekipler tarafından hayvan hastanesine gönderildi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yıllardır yaban hayatını araştıran 18 yaşındaki Veteriner Hekim Öğrencisi Doğanay Vural, gece vakti ormanda yaralı bir Akbabaya rastladı. Yaralı kuşa zarar vermeden güvenli bölgeye taşıyan Vural, burada ilk müdahalesini yaptığı Akbaba'yı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile iletişime geçerek Kızılcahamam Soğuksu Milli Park Şefliğine teslim etti. Ekipler, yaralı Akbabayı tedavisi için hayvan hastanesine götürdü. Sık sık yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakan Vural, onlara büyük bir sevgiyle bağlı. Bugüne kadar, yüzlerce yaban hayvanını görüntüleyen Vural'ın en büyük isteği yaban hayatına katkı sağlamak.