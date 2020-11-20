18 yaşındaki genç, yüzme havuzunda boğuldu - Son Dakika

18 yaşındaki genç, yüzme havuzunda boğuldu

20.11.2020 00:41
18 yaşındaki genç, yüzme havuzunda boğuldu, System.String[]

NİĞDE'de kapalı yüzme havuzunda giren R.D. (18), bir süre sonra çırpınmaya başlayınca cankurtanlar tarafından sudan çıkarıldı.

NİĞDE'de kapalı yüzme havuzunda giren R.D. (18), bir süre sonra çırpınmaya başlayınca cankurtanlar tarafından sudan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı.

İl merkezindeki kapalı yüzme havuzuna giren R.D., henüz bilinmeyen bir sebeple suda çırpınmaya başladı. Görevli cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan R.D.'ye ilk müdahaleyi havuzdaki çalışanlar yaptı. Olay yerine çağrılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan R.D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı


18 yaşındaki genç, yüzme havuzunda boğuldu
18 yaşındaki genç, yüzme havuzunda boğuldu
18 yaşındaki genç, yüzme havuzunda boğuldu
18 yaşındaki genç, yüzme havuzunda boğuldu

Niğde, Yüzme, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 18 yaşındaki genç, yüzme havuzunda boğuldu - Son Dakika


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