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18 yaşındaki genci öldüren zanlı, kavgayı dağıtmak için rastgele ateş etmiş - Son Dakika

18 yaşındaki genci öldüren zanlı, kavgayı dağıtmak için rastgele ateş etmiş

13.12.2021 14:21
18 yaşındaki genci öldüren zanlı, kavgayı dağıtmak için rastgele ateş etmiş

İzmir'de kavga ettiği kalabalığı dağıtmak için silahla rastgele ateş ettiği sırada kurşunların isabet ettiği Batuhan Dinçer'in ölümüne neden olmakla suçlanan Kadir Tokyürek hakkında hazırlanan iddianamede, zanlı için 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İzmir'de kavga ettiği kalabalığı dağıtmak için silahla rastgele ateş ettiği sırada kurşunların isabet ettiği Batuhan Dinçer'in ölümüne neden olmakla suçlanan Kadir Tokyürek hakkında hazırlanan iddianamede, zanlı için 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 18 Ekim 2020'de meydana gelen olayda, iddiaya göre, aralarında husumet olduğu öne sürülen Kadir Tokyürek (23) ile Batuhan Dinçer (18) karşılaştı. İkili arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Kadir Tokyürek, Batuhan Dinçer'i silahla vurarak yaraladı ve ardından yaya olarak kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Batuhan Dinçer, ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dinçer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Suç aleti silahla birlikte olay yerinden kaçan Kadir Tokyürek, yaraladığı Dinçer'in öldüğünü öğrenince polise gidip teslim oldu. Tokyürek, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında Tokyürek hakkında 'basit yaralama' ve 'kasten öldürme' suçlarından hazırlanan iddianamede, saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında Kadir Tokyürek ve Batuhan Dinçer ve yakınlarının arasında tartışma çıktığı, Tokyürek'in olay yerinden araç ile uzaklaşmaya çalıştığı sırada silah ile tartışmanın yaşandığı kalabalığa doğru rast gele ateş açması sonucunda Batuhan Dinçer'i yaraladığı ifade edildi. Dinçer'in aldığı yaradan dolayı hastanede hayatını kaybettiği ifade edilen iddianamede, Dinçer'in yakınlarından M.Y.'nin de sağ bacağına isabet eden kurşunla yaralandığı, M.Ç.'nin ise Kadir Tokyürek'ün kullandığı aracın kendisine çarpması sonucu yaralandığı belirtildi.

"KALABALIĞI DAĞITMAK İÇİN HAVAYA ATEŞ AÇTIM"

Olay günü arkadaşı ile birlikte, olay yerine yakın olan bir otele köpeklere yem almak için gittiğini söyleyen Kadir Tokyürek, savcılık ifadesinde, "Bu sırada bir motosiklet ve bir beyaz araç bizi sıkıştırdı. Araç içerisinde bulunan şahıslar arkadaşımla tartışmaya başladı. Aracın önünden çekilmelerini istememize rağmen şahısların çekilmemesi üzerine araç içerisinde bulunan, daha önceden arkadaşımın koymuş olduğu silahı 'ne olur ne olmaz' diyerek atışa hazır hale getirdim. Bu sırada isim ve soy isimlerini bilmediğim şahısların arkadaşımı darp ettiklerini ve içinde bulunduğu araca taş atmaya başladıklarını gördüm. Aracı ileri geri manevralar yaparak çıkartmaya çalıştığım sırada kalabalığı dağıtmak için havaya bir el ateş açtım. Kalabalık dağılmayınca silahı yere doğrultup ön yolcu koltuğunun açık camından yere doğru 2-3 el ateş ettim. Bu sırada mermilerden birinin Batuhan Dinçer'e, diğerinin de M.Y.'ye isabet ettiğini gördüm. M.Ç.'nin üzerine kasıtlı olarak araç sürmedim, hedef alarak atış yapmadım" dedi.

İş yerinin önüne aracını park ettiği sırada bağrışma sesleri duyduğunu söyleyen M.Y. ise ifadesinde, "İsmini daha sonradan öğrendiğim Kadir Tokyürek isimli şahıs, ileri geri manevra yaptığı esnada kalabalığa doğru ateş etti. Ayağında bir acı hissettim. Daha sonra olay yerinden koşarak kaçtı. Olay esnasında sağ baldırıma mermi isabet etti" diye konuştu.

Kadir Tokyürek'in kendilerine silah çektiğini belirten M.Ç. de ifadesinde, Tokyürek'in kendilerine ateş ettiğini ve araçla manevra yaparken kendisine çarptığını, daha sonra da olay yerinden kaçtığını ifade etti.

KURŞUN AKCİĞERİNE İSABET ETMİŞ

İddianamede, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Krimal Laboratuvar Müdürlüğünden gelen rapora göre, Kadir Tokyürek'in 5 el ateş ettiği ifade edildi. İzmir Adli Tıp Kurumundan gelen otopsi raporunda ise kurşunun Batuhan Dinçer'in akciğerine isabet ettiği, Dinçer'in büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

İddianameyi hazırlayan savcı, Kadir Tokyürek'e, Batuhan Dinçer'in ihtimal kast ile ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası ile, M.Y.'nin seken mermilerden yaralanmasına sebebiyle 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile, olay yerinden kaçmak amacıyla araçla manevra yaptığı sırada M.Ç.'ye araç ile çarparak yaralaması sebebiyle 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

(Ali Gözeten/ İHA)

18 yaşındaki genci öldüren zanlı, kavgayı dağıtmak için rastgele ateş etmiş

Tragger, Silah, kavga, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 18 yaşındaki genci öldüren zanlı, kavgayı dağıtmak için rastgele ateş etmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: 18 yaşındaki genci öldüren zanlı, kavgayı dağıtmak için rastgele ateş etmiş - Son Dakika
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