18 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada - Son Dakika
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18 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

20.05.2022 19:46

18 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada Kontrolden çıkıp refüje çarptı, olay yerinde hayatını kaybetti Antalya'da motosikletin refüje çarpması sonucu 18 yaşındaki sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

18 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Kontrolden çıkıp refüje çarptı, olay yerinde hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da motosikletin refüje çarpması sonucu 18 yaşındaki sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Alanya ilçesi Türkler Mahallesi D400 karayolu üzerinde sabah saat saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alanya'dan Manavgat istikametine seyir halinde olan Diyar Çiçek'in idaresindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürüklenen genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Çiçek'in acı haberini alan ailesi olay yerine gelerek ağıtlar yaktı. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletin refüje çarpması ve sürücünün sürüklenme anları yer alıyor.

18 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
18 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
18 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
18 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

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Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 18 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada - Son Dakika


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