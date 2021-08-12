18 yaşındaki gencin ölümü infial yarattı! Altındağ'da sokağa inen kalabalık Suriyelilerin araçlarına ve dükkanlarına saldırdı - Son Dakika

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın yabancı uyruklu grup ile çıkan kavgada bıçaklanmasının ardından mahalle sakinleri sokağa dökülmüş ve gergin anlar yaşanmıştı. Polisin vatandaşları zorlukla sakinleştirdiği olaylar gece de devam etti. Ağır yaralanan Emirhan Yalçın'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin haberini alan vatandaşlar, tekrar sokağa döküldü.

GERGİNLİK GİDEREK BÜYÜDÜ

Polis ekipleri, Emirhan Yalçın'ın cenaze işlemleri sırasında mahallede yaşayan Suriyelilerden bazılarını güvenlik amacıyla tahliye etti. Mahalle sakinlerinden bazıları tahliye işlemine tepki gösterdi.

SURİYELİLERİN DÜKKANLARINA VE ARABALARINA ZARAR VERİLDİ

Bu tahliyelerin ardından akşam saatlerinde mahalledeki gerginlik arttı. Battalgazi Mahallesinde toplanan kalabalık, yabancı uyrukluların iş yerlerinin camlarını kırdı, kepenklerini parçaladı. Kalabalık, iş yerlerine girip bazı eşyaları dışarıya çıkartarak ateşe verdi. Yakılan ateş, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yabancı uyruklu bir vatandaşa ait otomobil de devrilerek ters çevrildi. Polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekiplerinin mahallede güvenlik önlemleri devam ediyor.

POLİS EKİPLERİ SIK SIK UYARI YAPIYOR

Mahallede gerginlik giderek tırmanırken polis ekipleri vatandaşların evlerine dağılması için anons yaptı. Anonsta provokasyona karşı uyarı yapılarak "Evlere dağılalım lütfen. Provokatif edilecek kişilere itibar etmeyin. Her daim sizlerleyiz, yanınızdayız. Desteğiniz için teşekkürler. Sevgili Altındağ sakinlerimiz sizlerin güvenliği için gece gündüz görev yapan polislerimize yardımcı olun" denildi.

VALİLİK: OLAYLAR AN İTİBARİYLE SONA ERMİŞTİR

Ankara Valiliğinden gelen açıklama şu şekilde:

"Altındağ ilçemizde bu akşam meydana gelen bir takım gösteri ve olaylar vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu an itibariyle sona ermiştir. Halkımızın provakatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur."