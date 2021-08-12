18 yaşındaki gencin ölümü infial yarattı! Altındağ'da sokağa inen kalabalık Suriyelilerin araçlarına ve dükkanlarına saldırdı - Son Dakika

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın yabancı uyruklu grup ile çıkan kavgada bıçaklanmasının ardından mahalle sakinleri sokağa dökülmüş ve gergin anlar yaşanmıştı. Polisin vatandaşları zorlukla sakinleştirdiği olaylar gece de devam etti. Ağır yaralanan Emirhan Yalçın'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin haberini alan vatandaşlar, tekrar sokağa döküldü.
Polis ekipleri, Emirhan Yalçın'ın cenaze işlemleri sırasında mahallede yaşayan Suriyelilerden bazılarını güvenlik amacıyla tahliye etti. Mahalle sakinlerinden bazıları tahliye işlemine tepki gösterdi.
Bu tahliyelerin ardından akşam saatlerinde mahalledeki gerginlik arttı. Battalgazi Mahallesinde toplanan kalabalık, yabancı uyrukluların iş yerlerinin camlarını kırdı, kepenklerini parçaladı. Kalabalık, iş yerlerine girip bazı eşyaları dışarıya çıkartarak ateşe verdi. Yakılan ateş, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yabancı uyruklu bir vatandaşa ait otomobil de devrilerek ters çevrildi. Polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekiplerinin mahallede güvenlik önlemleri devam ediyor.
Mahallede gerginlik giderek tırmanırken polis ekipleri vatandaşların evlerine dağılması için anons yaptı. Anonsta provokasyona karşı uyarı yapılarak "Evlere dağılalım lütfen. Provokatif edilecek kişilere itibar etmeyin. Her daim sizlerleyiz, yanınızdayız. Desteğiniz için teşekkürler. Sevgili Altındağ sakinlerimiz sizlerin güvenliği için gece gündüz görev yapan polislerimize yardımcı olun" denildi.
Ankara Valiliğinden gelen açıklama şu şekilde:
"Altındağ ilçemizde bu akşam meydana gelen bir takım gösteri ve olaylar vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu an itibariyle sona ermiştir. Halkımızın provakatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur."
Son Dakika › Güncel › 18 yaşındaki gencin ölümü infial yarattı! Altındağ'da sokağa inen kalabalık Suriyelilerin araçlarına ve dükkanlarına saldırdı - Son Dakika