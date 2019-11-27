Son Dakika Haberleri: 18 yaşındaki gencin uyuşturucudan ölümüyle ilgili 4 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa 18 yaşındaki gencin uyuşturucudan ölümüyle ilgili 4 gözaltı - Son Dakika

18 yaşındaki gencin uyuşturucudan ölümüyle ilgili 4 gözaltı

6 saat önce

Samsun'da arkadaşlarıyla uyuşturucu içerken fenalaşarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

18 yaşındaki gencin uyuşturucudan ölümüyle ilgili 4 gözaltı, System.String[]

Samsun'da arkadaşlarıyla uyuşturucu içerken fenalaşarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Alaçam ilçesinde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaş birlikte uyuşturucu içerken 18 yaşındaki Mehmet A.'nın uyuşturucunun dozunu fazla kaçırarak fenalaştığı iddia edildi. Özel araçla Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılmak istenilen genç, yolda hayatını kaybetti.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet A.'nın ölümüyle ilgili Alaçam ilçesinde yaptıkları operasyonda ölen gencin arkadaşlarından A.E. ve Y.G.'yi Alaçam ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik polisi derinleştirilen soruşturmada olay ile bağlantısı tespit edilen S.Y. ve T.K.'yi de Samsun il merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıslardan 45 adet ekstasy hap ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Narkotik, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:49 Kaynak: İHA
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