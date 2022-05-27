18 yaşındaki Hakan'ı pompalı tüfekle öldüren zanlı müebbet hapsin üstüne 31 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika
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18 yaşındaki Hakan'ı pompalı tüfekle öldüren zanlı müebbet hapsin üstüne 31 yıl hapis cezası aldı

27.05.2022 15:28
18 yaşındaki Hakan'ı pompalı tüfekle öldüren zanlı müebbet hapsin üstüne 31 yıl hapis cezası aldı

Samsun'da park halindeki aracın içinde oturan gençlere düzenlenen silahlı saldırıda 18 yaşındaki Hakan Ateş'i öldüren, iki kişiyi de yaralayan zanlı Alper T. cinayetten müebbet hapis, 2 kişiyi öldürmeye teşebbüsten de 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

4 arkadaş park ettikleri aracın içinde otururken pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırıda Hakan Ateş (18), Şükrü K. (20) ve Batuhan E. yaralanırken, Raif Y. ise olayı yara almadan atlattı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS ŞÜPHELİLERİ TEK TEK YAKALADI

Ağır yaralanan Hakan Ateş kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Silahlı saldırı olayına karışanlar kaçtı. Polis olayla ilgili Alper T. (22), Ferdi Ş. (22) ve Yaşar İ.'yi (22) gözaltına aldı. Alper T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ferdi Ş. ve Yaşar İ. ise serbest bırakıldı. Tutuklu sanık Alper T. ile tutuksuz olan Ferdi Ş. ve Yaşar İ. hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

MÜEBBET HAPİS ÜSTÜNE 31 YIL CEZA ALDILAR

Bugün görülen davanın son duruşmasında tutuklu sanık Alper T., olayı kendisinin işlemediğini ve Yaşar İ.'nin ateş ettiğini iddia etti. Yaşar İ. ve Ferdi Ş. suçlamaları kabul etmediler. Mahkeme, tutuklu sanık Alper T.'yi "Adam öldürmek" suçundan müebbet hapis, 2 kişiyi yaralama suçundan 31 yıl hapis ve ayrıca mala zarar vermek suçundan da 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz olarak yargılanan Ferdi Ş. ile Yaşar İ. ise "Suç delillerini yok etmek"ten 5'er ay hapis cezasına çarptırılıp cezaları ertelendi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hakan Ateş, Samsun, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 18 yaşındaki Hakan'ı pompalı tüfekle öldüren zanlı müebbet hapsin üstüne 31 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika


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