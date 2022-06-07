18 yaşındaki İrem, eşi tarafından öldürüldü - Son Dakika
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18 yaşındaki İrem, eşi tarafından öldürüldü

07.06.2022 15:21
18 yaşındaki İrem, eşi tarafından öldürüldü

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde Ferhat Evren (27), çocuğunun annesi, 1 yıllık eşi İrem Evren'i (18) tabancayla vurarak öldürdü.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde Ferhat Evren (27), çocuğunun annesi, 1 yıllık eşi İrem Evren'i (18) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 11.00 sıralarında Merkezefendi ilçesinin kırsal Aşağışamlı Mahallesi'nde meydana geldi. 1 yıllık evli olan Ferhat Evren ile İrem Evren arasında evde ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ferhat Evren, tabancasıyla eşine peş peşe 5 el ateş edip, kaçtı. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 1 aylık bebeği olan İrem Evren'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İrem Evren'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, 'kasten yaralama' ve 'dolandırıcılık' suçlarından kaydı bulunduğu belirtilen Ferhat Evren'in yakalanması için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Merkezefendi, Jandarma, Evren, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 18 yaşındaki İrem, eşi tarafından öldürüldü - Son Dakika

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