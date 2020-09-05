18 yaşındaki kızın boğazını kesti, duvara kanıyla "ihanetin bedeli ölümdür" yazdı - Son Dakika

18 yaşındaki kızın boğazını kesti, duvara kanıyla "ihanetin bedeli ölümdür" yazdı

Birlikte yaşadığı 18 yaşındaki genç kızı boğazını kesti, kanıyla duvara "ihanetin beledi ölümdür" yazdı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da 18 yaşındaki Sevilay Kaya, birlikte yaşadığı Azerbaycan uyruklu Vusal O. tarafından vahşice öldürüldü. Bıçakla genç kızın boğazını kesen katil zanlısı, duvara kanıyla "ihanetin bedeli ölümdür" yazdı.

Edinilen bilgilere göre olay Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Aldemir Sokak'ta saat 12.00 sıralarında yaşandı. Azerbaycan uyruklu Vusal O. birlikte yaşadığı Sevilay Kaya ile evde tartışmaya başladı. Kıskançlık krizine giren Vusal O., bıçakla kendisin aldattığını düşündüğü genç kızın boğazını kesti. Daha sonra evden çıkan Vusal O. Gaziosmanpaşa Meydanı'nda uygulama yapan polis ekiplerine teslim oldu.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, kan donduran manzara ile karşılaştı. Zanlının öldürdüğü genç kızın kanıyla duvara "İhanetin bedeli ölümdür" yazdığı görüldü.

Olayı duyan genç kızın yakınları da eve gelerek sinir krizleri geçirdi. Baygınlık geçiren genç kızın annesi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.