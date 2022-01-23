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18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı - Son Dakika

18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı

23.01.2022 08:36
18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı

Ankara'nın Mamak ilçesinde, evinde asılı olarak bulunan 18 yaşındaki lise öğrencisi E.Ç.'nin şüpheli ölümü üzerine anne ve babası gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde Bostancık Mahallesi 1580'inci sokaktaki evde lise öğrencisi E.Ç.'nin kendini asarak intihar ettiği ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

ANNE BABASI GÖZALTINDA

Kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydaki şüpheler üzerine baba Y.Ç. ve anne H.Ç.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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İntihar, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı - Son Dakika
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