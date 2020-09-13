18 yaşındaki motosiklet sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

18 yaşındaki motosiklet sürücü ağır yaralandı
BURSA - Bursa'da aşırı sürat sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü park halindeki otomobillere çarptı. Motosiklet kullanılmaz hale gelirken, sürücü ağır yaralandı.
Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Önder Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmetcan İ. (18), yönetimindeki plakasız motosiklet aşırı sürat sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet önce kaldırıma ardından da park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada 18 yaşındaki genç ağır yaralandı.
Kanlar içerisinde kalan Ahmetcan İ. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Genç motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 15:12 - Kaynak: İHA
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