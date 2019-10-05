Son Dakika Haberleri: 18 yaşındaki motosiklet sürücüsünün öldüğü feci kaza kamerada
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18 yaşındaki motosiklet sürücüsünün öldüğü feci kaza kamerada

15 dakika önce

- 18 yaşındaki motosiklet sürücüsünün öldüğü feci kaza kamerada Akaryakıt istasyonundan yola çıktı otomobil çarpınca hayatını kaybettiKOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen ve genç motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği trafik kazası saniye saniye kameralara böyle yansıdı.

- 18 yaşındaki motosiklet sürücüsünün öldüğü feci kaza kamerada

Akaryakıt istasyonundan yola çıktı otomobil çarpınca hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen ve genç motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği trafik kazası saniye saniye kameralara böyle yansıdı.

Kartepe'de 18 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kaza önceki gün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D100 Karayolu Uzuntarla Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 41 KL 421 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan yola çıkan Yıldıray Kalender yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Kazada metrelerce havaya savrulan motosiklet sürücüsü Kalender yere düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansa alınan Kalender kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederek son yolculuğuna uğurlandı.

Feci kaza saniye saniye kemerada

Çevrede bulunan bir iş yerinin kameralarına saniye saniye yansıyan kaza anında motosikletiyle akaryakıt istasyonundan hızla yola çıkan Kalender, hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu havaya savrularak metrelerce ileriye asfalt zemine düşüyor. Kazayı görenler ise genç sürücünün yardımını koşuyor.

18 yaşındaki motosiklet sürücüsünün öldüğü feci kaza kamerada

Kartepe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:38 Kaynak: İHA
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