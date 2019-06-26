Son Dakika Haberleri: 18 yaşındaki öğrenciye ilaçlı içki ile toplu tecavüz davası başladı
Son Dakika Güncel Haber

18 yaşındaki öğrenciye ilaçlı içki ile toplu tecavüz davası başladı

1 saat önce

ALMANYA'nın Freiburg kentinde geçen yılın ekim ayında yaşanan tecavüz olayı kamuoyunda derin tepki yaratmıştı.

18 yaşındaki öğrenciye ilaçlı içki ile toplu tecavüz davası başladı, System.String[]
ALMANYA'nın Freiburg kentinde geçen yılın ekim ayında yaşanan tecavüz olayı kamuoyunda derin tepki yaratmıştı. 18 yaşındaki üniversite öğrencisi kıza toplu tecavüzle suçlanan, sekizi Suriyeli, biri Iraklı, biri Cezayirli, biri Alman 11 sanığın yargılanmasına başlandı. Bir sanık ise aranıyor. Freiburg Eyalet Mahkemesi'nde başlayan duruşmaya sanıklar yüzlerini ceketleri veya dosyalarla kapatarak girdi. Cezayirli sanık Mohamed H. salona girerken salondaki izleyicilere yönelik işaretler yaparak bağırdı. Güvenlik görevlileri sanığı susturdu.

İÇERİ GİRİP ARKADAŞLARINI ÇAĞIRDI

İlk duruşmada savcı Freiburg diskosu önünde gece yarısı yaşanan toplu tecavüz olayını anlattı. Savcılığın iddianamesine göre Suriyeli Majid H., genç kızı, kalçasındaki dövmeyi gösterme vaadiyle diskodan çıkardı. Kızı diskonun önündeki çalılığa itip zorla tecavüz etti. Genç kız, içeceğine ilaç katıldığı ve uyuşturucu verildiği için kendini savunamadı. Tecavüzcü tekrar diskoya giderek, arkadaşlarını çağırdı. En az 10 kişi daha kıza tecavüz etti. Savcılık 11 sanığı, tecavüz ve yardıma muhtaç birine yardım etmemekle suçluyor.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:13 
Freiburg, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yer: Fatih! 17 yaşındaki Cezayirli genç, pencereden düşen Suriyeli bebeği havada yakaladı AK Parti Milletvekili Ata Uslu, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısını açıkladı CHP'den "İstanbul ehline emanet edilmedi" diyen Bahçeli'ye tepki: Tam bir kibir örneği Papaz herkesin gözü önünde tuvaletini yaptı! Sosyal medya sallandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 17:38:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 18 yaşındaki öğrenciye ilaçlı içki ile toplu tecavüz davası başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]