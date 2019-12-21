18 yaşındaki suç makinesi kadın yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 18 yaşındaki suç makinesi kadın yakalandı - Son Dakika

18 yaşındaki suç makinesi kadın yakalandı

6 saat önce

Eskişehir'de hakkında 11 ayrı hırsızlık suçu bulunan 18 yaşındaki firari kadın, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonunda yakalandı.

18 yaşındaki suç makinesi kadın yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de hakkında 11 ayrı hırsızlık suçu bulunan 18 yaşındaki firari kadın, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonunda yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Yunus Timleri İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda şüphelendikleri İkra Ö.'yü (18) takibe aldı. Ekipleri fark eden kadın kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan kadının, Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliğince "Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle", Eskişehir 3. Sulh Ceza Hakimliğince "Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından ve bu suçların haricinde 9 farklı hırsızlık olayının daha firari şüphelisi olduğu tespit edildi.


Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:08 Kaynak: İHA
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