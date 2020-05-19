18 yaşındaki Umut yüzmeye girdiği gölette boğuldu - Son Dakika

18 yaşındaki Umut yüzmeye girdiği gölette boğuldu

18 yaşındaki Umut yüzmeye girdiği gölette boğulduANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesinde ailesiyle gezmeye gittiği gölete yüzmeye giren Umut Özmen (18) boğuldu.

18 yaşındaki Umut yüzmeye girdiği gölette boğuldu ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesinde ailesiyle gezmeye gittiği gölete yüzmeye giren Umut Özmen (18) boğuldu. Gündoğmuş'un Karadere Mahallesi'ne ailesiyle gezmeye giden Umut Özmen, Gebedere mevkiinde bulunan hidroelektrik santralinin altındaki gölete yüzmek için girdi. Bir süre sonra Umut Özmen suda çırpınmaya başladı. Ailesinin tüm çabalarına rağmen göletten çıkarılamayan Umut Özmen boğuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi ekipleri sevk edildi. SAK timi tarafından göletten çıkarılan Umut Özmen'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Gündoğmuş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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