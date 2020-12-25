18 yaşındaki üniversiteli "damar görüntüleme cihazı" tasarladı - Son Dakika

18 yaşındaki üniversiteli "damar görüntüleme cihazı" tasarladı

25.12.2020 15:41
18 yaşındaki üniversiteli

Düzce'de yaşayan, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Bilgisayar Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi,18 yaşındaki Elif İnce, kanser tedavisi gören babasının damarlarının incelmesi nedeniyle enjeksiyon işlemlerinde yaşadığı zorlukları ortadan kaldırmak düşüncesiyle bir damar görüntüleme...

Düzce'de yaşayan, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Bilgisayar Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi,18 yaşındaki Elif İnce, kanser tedavisi gören babasının damarlarının incelmesi nedeniyle enjeksiyon işlemlerinde yaşadığı zorlukları ortadan kaldırmak düşüncesiyle bir damar görüntüleme cihazı tasarladı.

AA muhabirine değerlendirmede bulunan İnce, Düzce Bilsem'de yıllardır çeşitli projeler yaptıklarını söylerken son projesine de babasının hastalığının vesile olduğunu kaydetti.

Hastanelere sık sık gittiğini, oradaki hemşire ve sağlık personeliyle yaşadıkları probleme bir çözüm getirmek istediklerini hatırlatan İnce, damar görünteleyen cihaz yapma fikrinin de bu ortamda filizlendiğini söyledi.

"Şu an yaptığımız damar görüntüleyen cihaz başlangıç aşamasında geliştirmek istiyorum. Şu anki haliyle tam kullanılabilir seviyede değil çünkü sabit. Bunu daha hareketli hale getirip bir gözlük yapıp direkt sahada aktif olarak kullanılabilmesini amaçlıyoruz." diyen İnce ilerleyen aşamalarda biraz daha mesleğine odaklanmak istediğini de hatırlattı.

İnce, "Tam şekillenmiş değil ama bu alanlarda ilerlemek istiyorum. Savunma sanayi ve biyomedikal teknolojiler olabilir. Şu an prototip hali hazır ama geliştirilen versiyonlarını yapmak istiyorum. Şu anda cihaz kullanılabiliyor. Elimi cihazın altına koyduğumda elimdeki bütün damarları gösterebiliyor. Şu an bütün vücutta kullanılamasının sebebi cihazın sabit durumda olması gözlük haline getirdiğimizde vücudun istediğiniz bölgesindeki damarları görebileceksiniz" değerlendirmesini yaptı.

İnci sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu an başlangıç aşamasında. Lise seviyesinde yaptığımız için o projenin prototipini gönderebilmek için benim elime odaklanmış seviyede kullandığımız kameranın odak boyutu ona ayarlanmış durumda. Fakat daha gelişmiş malzemelerle tabi ki bütün vücutta kullanılabilir hale getirilecek. Bizim yaptığımız cihaza dünyada faydalı model deniyor. Dünyada yeşil lazer ışığıyla kullanılan damar gösteren bir cihaz var. Fakat bunun maliyetinin yüksek olmasından kaynaklı muhtemelen hastanelerde kullanıldığını görmedik. Dediğim gibi düşük bütçelerle daha fazla üretilebilecek hale getirmek istiyoruz."

Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilgisayar, Elif İnce, Kanser, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 18 yaşındaki üniversiteli 'damar görüntüleme cihazı' tasarladı - Son Dakika Ekonomi


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