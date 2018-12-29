18 Yaşından Büyükseniz Bu Ülkeye Gitmelisiniz. Burada Utanmaz Kızlar Bulacaksınız
1 saat önce
Bugün sizlere gece hayatı ve cesur kadınlarıyla ünlü ülkeler ve şehirlerden bahsedeceğiz.
Bugün sizlere gece hayatı ve cesur kadınlarıyla ünlü ülkeler ve şehirlerden bahsedeceğiz. Eğer 18 yaşından büyükseniz ve erkekseniz kesinlikle bu ülkelere gitmek isteyeceksiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:37 Kaynak: Youtube
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