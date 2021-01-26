18 yaşından küçük bir kişi, kız arkadaşını darp etti. - Son Dakika

18 yaşından küçük bir kişi, kız arkadaşını darp etti. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen şahıs, aynı yaşlardaki kız arkadaşını aralarında çıkan tartışmada darp etti. İtip düşürdüğü kız arkadaşını tokatlayan şahıs, o anları da kayda aldırdı. Talihsiz kız büyük bir korku yaşarken, saldırgan ise görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

-İHA-