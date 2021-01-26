18 yaşından küçük bir kişi, kız arkadaşını darp etti. - Son Dakika

18 yaşından küçük bir kişi, kız arkadaşını darp etti.
26.01.2021 10:12
18 yaşından küçük bir kişi, kız arkadaşını darp etti.
18 yaşından küçük bir kişi, kız arkadaşını darp etti. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen şahıs, aynı yaşlardaki kız arkadaşını aralarında çıkan tartışmada darp etti. İtip düşürdüğü kız arkadaşını tokatlayan şahıs, o anları da kayda aldırdı. Talihsiz kız büyük bir korku yaşarken, saldırgan ise görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.
-İHA-
Son Dakika Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı Camı kırarak girdiği evde, boşanma aşamasındaki eşini tek kurşunla öldürdü Fatih Terim, Gedson Fernandes için Jose Mourinho'yu aradı 12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi