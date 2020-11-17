18 yaşından küçük çocuğa alkol satan işletmeciye 32 bin TL ceza - Son Dakika

18 yaşından küçük çocuğa alkol satan işletmeciye 32 bin TL ceza

17.11.2020 11:07
18 yaşından küçük çocuğa alkol satan işletmeciye 32 bin TL ceza, System.String[]

Kırklareli'de 18 yaşından çocuğa alkollü içki sattığı iddia edilen işletmeciye 32 bin 712 TL idari para cezası kesildi.

Kırklareli'de 18 yaşından çocuğa alkollü içki sattığı iddia edilen işletmeciye 32 bin 712 TL idari para cezası kesildi.

Babaeski- Büyükmandıra Beldesinde, jandarma ekiplerince icra edilen önleyici kolluk devriye faaliyeti esnasında, bir işletmede T.S. isimli şahsın, (18) yaşından küçük F.E.A. isimli çocuğa 2 adet alkollü içki sattığı esnada suçüstü yakalandı. Olayla ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimatı gereği "Sağlık için Tehlikeli Madde Temini" suçundan soruşturma işlemlerine başlandı.

Şüpheli T.S. hakkında 4250 sayılı Kanunun kapsamında "Alkollü içkiler, tüketilmek veya beraberinde götürülmek üzere 18 yaşını doldurmamış kişilere satılamaz veya sunulamaz" hükmü gereği 21 bin 773 TL, "Alkollü içkiler, işletme dışından görülecek şekilde perakende olarak satışa arz edilemez" hükmü gereği 10 bin 886 TL ve 1774 sayılı Kanun kapsamında kimlik bildirmediğinden 53 TL olmak üzere toplamda 32 bin 712 TL tutarında idari para cezası uygulandı. - KIRKLARELİ

Büyükmandıra, Para Cezası, Kırklareli, Babaeski, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 18 yaşından küçük çocuğa alkol satan işletmeciye 32 bin TL ceza - Son Dakika


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