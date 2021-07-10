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İSTANBUL-18 YAŞINDAN SONRA GÖZLÜKTEN KURTULMAK MÜMKÜN - Son Dakika

İSTANBUL-18 YAŞINDAN SONRA GÖZLÜKTEN KURTULMAK MÜMKÜN

10.07.2021 09:17

Halk arasında göz çizdirme ameliyatı olarak bilinen Excimer Lazer tedavisinin dünya üzerinde 100 milyonu aşkın kişiye uygulandığını belirten Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi doktorlarından, Op. Dr. Ali Sipahier, 'Gözlük ve kontakt lens kullanmak istemeyenler bu tedaviyi tercih ediyor.

Halk arasında göz çizdirme ameliyatı olarak bilinen Excimer Lazer tedavisinin dünya üzerinde 100 milyonu aşkın kişiye uygulandığını belirten Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi doktorlarından, Op. Dr. Ali Sipahier, 'Gözlük ve kontakt lens kullanmak istemeyenler bu tedaviyi tercih ediyor. En büyük avantajı kalıcı bir tedavi olmasıdır.Hastaların18 yaş üzeri olması gerekiyor' dedi.

Kırma kusuru tedavisinde, 30 yıldır Excimer Lazer, tedavisinin kullanıldığını ifade eden Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi'nden Op. Dr. Ali Sipahier, tedavide yaş sınırı olduğunu hatırlatarak önemli uyarılarda bulundu. Op. Dr. Sipahier, 'Gözlükten kurtulmak için yapılan her işlemde numaranın sabit olması gerekiyor. Bunun için de adayların en az 18 yaş ve üzeri olmasını bekliyoruz. Lazeri yaptığımız kornea dokusunun bu işlem için uygun ve belli bir kalınlıkta olması gerekiyor. Bu yüzden ayrıntılı bir göz muayenesi ve kornea ile ilgili filmler çekiliyor. Yapılan değerlendirme sonucu, şartlar uygunsa tedavi uygulanıyor' ifadelerini kullandı.

GÖZLÜKTEN KURTULMADA KALICI TEDAVİ

Tedavinin en büyük avantajının kalıcılık olduğunu belirten Op. Dr. Sipahier, 'Kırılma kusurları dünyada çok yaygın görünüyor. Gözlük ve kontakt lens bunları düzeltemiyor. Ömür boyu gözlük kullanabilirsiniz, fakat uzun süre lens kullanamayabilirsiniz. Belli bir zamandan sonra göz kuruluğu ve alerji gelişebilir. Bu sebeple lensi bırakmak zorunda kalabilirsiniz. Kişi gözlük kullanmak istemeyebilir, gözü uygunsa bu tedavi kalıcı bir düzeltme sağlıyor' diye konuştu.

GÖZ NUMARALARI DÜZELİYOR

Op. Dr. Sipahier sözlerini şöyle sürdürdü:

'Tedavi sonucunda göz numarası tamamen düzelir, özellikle miyopta çok başarılı bir tedavidir. Genelde 18 yaşından sonra göz numarasının artmayacağını düşünüyoruz. Yüzde 5'lik bir kesimde belli bir yaştan sonra göz numarası artışı görülebilir. Böyle bir durumda kornea uygunsa tekrar müdahale yapılabilir. Gözlüğe ve lense son diyebiliyoruz.'

KÖRLÜK SÖZ KONUSU DEĞİL

Her cerrahi tedavinin kendine göre riskleri olduğunu belirten Sipahier, 'Tıpta hiçbir şey yüzde 100 değildir. Biz insan sağlığıyla uğraşıyoruz ve makine tamiri yapmıyoruz. Dünya üzerinde 100 milyonu aşkın insan bu tedaviyi olmuş durumda. Uygulalanan cihazlar çok güvenli hale geldi. Ben bu tedaviyi gözü uygun bir insana yapmaktan çekinmiyorum. Kimse garanti veremez. Kişiye özgü bir komplikasyon bile ortaya çıkabilir ama bunların oranı son derece az. Körlük diye bir şey söz konusu değil. Ameliyat sırasında ya da ameliyat sonrasında iyileşme sürecine bağlı enfeksiyon başta olmak üzere bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bunların da görülme oranı son derece az' diye konuştu.

İYİLEŞME SÜRESİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Excimer Lazer tedavi uygulamalarının farklı olduğunu belirten Op. Dr. Sipahier, 'Yüzey tedavisi olarak adlandırılan uygulamalar var. Yüzey tedavisini kornea kalınlığı ince olanlarda uyguluyoruz. Tedavi sürecinde iyileşme süresi biraz uzun. 3-4 gün gözlerde lens kalıyor ve yaklaşık 15 günü buluyor. En çok uygulanan ve tercih edilen lasik yönteminde ise, korneadan ince bir parça kaldırıyoruz. Bunun iyileşmesi son derece hızlı, yaklaşık 5 saatte yanma, batma şikayetleri ortadan kalkıyor. Kişi belirtilen tedavi süresi sonrasında görmeye başlıyor. Ertesi gün de işine dönebiliyor. Bu konfor sebebiyle, genelde lasik tedavisini tercih ediyoruz' ifadelerini kullandı.

45 YAŞ ÜZERİNE MERCEK İÇİ OPERASYON ÖNERİSİ

45 yaş üzerinden sonra mercek içi operasyonları tercih ettiklerini belirten Op. Dr. Sipahier, 'ExcimerLazer'in yakın görme bozukluğuna etkisi yok. Bunu ancak mercek değişimi ile sağlayabiliyoruz.'

ESTETİK GİBİ DÜŞÜNÜLEBİLİR

Op.Dr. Sipahier, gözlük kullanmayı hastalık olarak görmediklerini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

'Bizim için önemli olan insanların net görmesi. Bu operasyonları estetik gibi düşünmek gerekir ve olması zorunlu değildir. Mesleki olarak gözlük kullanamayan insanlar için yapılması gerekiyor, fakat genel anlamda estetik olarak düşünmek gerekiyor.'

İSTANBUL-18 YAŞINDAN SONRA GÖZLÜKTEN KURTULMAK MÜMKÜN
İSTANBUL-18 YAŞINDAN SONRA GÖZLÜKTEN KURTULMAK MÜMKÜN
İSTANBUL-18 YAŞINDAN SONRA GÖZLÜKTEN KURTULMAK MÜMKÜN
İSTANBUL-18 YAŞINDAN SONRA GÖZLÜKTEN KURTULMAK MÜMKÜN
İSTANBUL-18 YAŞINDAN SONRA GÖZLÜKTEN KURTULMAK MÜMKÜN

Bayrampaşa, Estetik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-18 YAŞINDAN SONRA GÖZLÜKTEN KURTULMAK MÜMKÜN - Son Dakika


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