18 YERİNDEN BIÇAKLADIĞI EŞİNE, 'SENİ KAYSERİ'YE YAR ETMEYECEĞİM' DEMİŞ - Son Dakika
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18 YERİNDEN BIÇAKLADIĞI EŞİNE, 'SENİ KAYSERİ'YE YAR ETMEYECEĞİM' DEMİŞ

01.03.2022 12:49

KAYSERİ'de boşanma aşamasındaki eşi Fatma Çakır'ı (45) 18 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan ve hakkında müebbet hapis istenen Ali Çakır (47), hastanede olduğu gerekçesiyle ilk duruşmaya çıkamadı.

KAYSERİ'de boşanma aşamasındaki eşi Fatma Çakır'ı (45) 18 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan ve hakkında müebbet hapis istenen Ali Çakır (47), hastanede olduğu gerekçesiyle ilk duruşmaya çıkamadı. Duruşma çıkışı olay anını anlatan Fatma Çakır, "Beni öldürmeye geldiğini söyleyip, 'Seni Kayseri'ye yar etmeyeceğim' dedi. Montunun iç cebinden bıçak çıkardı, 'Yapma' dedim. 'Öleceksin' dedi. 18 yerimden bıçakladı" dedi.

Olay, geçen yıl 24 Aralık'ta Melikgazi ilçesine bağlı İldem Fatih Mahallesi, Vatan 1 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, işe giden Fatma Çakır, boşanma aşamasındaki eşi Ali Çakır ile sokakta karşılaştı. Çıkan tartışmada Ali Çakır, kendisini aldattığını öne sürerek Fatma Çakır'ı 18 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Fatma Çakır hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Ali Çakır çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'RASTGELE BIÇAĞI SALLADIM'

Savcılık ifadesinde, eşinin eve erkek aldığını kendisine söylediğini iddia eden Ali Çakır, "Eşimin eve erkek aldığını öğrendim. Bunu kendisine sorduğum da 'Bu benim özelim, sen bana karışamazsın' dedi. Bu durum da benim ağrıma gidiyordu. Olay günü, 5 bin lira para verdim. Bana hakaret etti, 20 bin lira istedi. Hakaret etmeye devam edince kendimi kaybettim. Eşimin ailesi tarafından tehdit edildiğim için üzerimde bıçak taşıyordum. Rastgele bıçağı salladım. Kesinlikle öldürme kastım yoktu" dedi. Soruşturmanın ardından Ali Çakır hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında şikayetçi Fatma Çakır, hazır bulundu. Cezai ehliyetinin tam olup olmadığının tespiti nedeniyle hastanede tedavi gören sanık Ali Çakır ise duruşmaya katılamadı.

'KÜL TABLASI FIRLATTI, ÇENEM KIRILDI'

Duruşmada Ali Çakır'ın ikinci eşi olduğunu belirten Fatma Çakır, şunları söyledi:

"İş yerindeki ustalarımın tavsiyesi ile tanıştım. Sosyal medyadan konuşmaya başladık. Geçen yıl ekim ayında evlendik. Kayseri'ye yerleşti. Evliliğimin üçüncü ayında da tavırları değişti. 'Eve dost alıyormuşsun' dedi. Hakaretler etti, kasım ayında tartıştık ve bana kül tablası fırlattı. Bu yüzden çenem kırıldı. Telefonumu, 15 bin liramı, takılarımı ve eşyalarımı alıp ayrıldı. Uzaklaştırma kararı aldım. Aralık ayında boşanma davası açtım. Sabah evden çıkıp tramvay durağına giderken arkamdan birisi seslendi. Önce bakmadım sonra baktım, tanımadım. Maskesini indirdi. Kocam olduğunu anladım."

'PARA VERİP HELALLİK İSTEDİ'

Karşılaşma anını anlatmaya devam eden Çakır "'Bir-iki kelime bir şey diyeceğim' dedi. 'Telefonunu ve paranı getirdim' dedi. 5 bin lira verdi. 'Hakkını helal et' dedi. 'Neden' dedim. Beni öldürmeye geldiğini söyleyip, 'Seni Kayseri'ye yar etmeyeceğim' dedi. Montunun iç cebinden bıçak çıkardı, 'Yapma' dedim. 'Öleceksin' dedi. 18 yerimden bıçakladı. Bağırmaya başladım. Çevredekilere de 'Gidin sizi de öldürürüm' dedi. Sağ boynumdan bıçakladı. Kendimden geçmişim. O da karakola teslim olmuş. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Çakır'ın ifadesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın hastanede tedavi görmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

'10 GÜN YOĞUN BAKIMDA YATTIM'

Adliye çıkışı açıklama yapan Fatma Çakır, "Olay günü saat 07.30'da evden çıkıp işe giderken boşanma aşamasındaki eşim arkamdan seslendi. Önce tanıyamadım, maskesini indirince tanıdım. 'Namus meselesi' diyerek beni öldüreceğini söyledi. Beni 18 yerimden bıçakladı. 10 gün yoğun bakımda yattım. Daha sonra Rabbime çok şükür ki, iyileştim" dedi.

Sanığın cezalandırılmasını isteyen Fatma Çakır "Başıma geleceğini düşünmedim. Çok duygulanıp üzülüyordum, ağlıyordum. Namus deyip geçmesinler. Özellikle de erkekler. Kadının namusu ortada değildir. Türk adaletine güveniyorum. Müebbet almasını istiyorum. Savcım, devletim böyle şahısları ortaya çıkartmasın ki; başka kadınlara, genç kızlarımıza zarar vermesin. Diğer kadınlara da seslenmek istiyorum; adalete güvensinler, devletimize, hakimimize, savcımıza, polisimize. Hiçbir şekilde kaçmasınlar" diye konuştu.

18 YERİNDEN BIÇAKLADIĞI EŞİNE, 'SENİ KAYSERİ'YE YAR ETMEYECEĞİM' DEMİŞ
18 YERİNDEN BIÇAKLADIĞI EŞİNE, 'SENİ KAYSERİ'YE YAR ETMEYECEĞİM' DEMİŞ
18 YERİNDEN BIÇAKLADIĞI EŞİNE, 'SENİ KAYSERİ'YE YAR ETMEYECEĞİM' DEMİŞ
18 YERİNDEN BIÇAKLADIĞI EŞİNE, 'SENİ KAYSERİ'YE YAR ETMEYECEĞİM' DEMİŞ
18 YERİNDEN BIÇAKLADIĞI EŞİNE, 'SENİ KAYSERİ'YE YAR ETMEYECEĞİM' DEMİŞ
18 YERİNDEN BIÇAKLADIĞI EŞİNE, 'SENİ KAYSERİ'YE YAR ETMEYECEĞİM' DEMİŞ
18 YERİNDEN BIÇAKLADIĞI EŞİNE, 'SENİ KAYSERİ'YE YAR ETMEYECEĞİM' DEMİŞ
18 YERİNDEN BIÇAKLADIĞI EŞİNE, 'SENİ KAYSERİ'YE YAR ETMEYECEĞİM' DEMİŞ

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Fatma Çakır, Ali Çakır, Kayseri, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 18 YERİNDEN BIÇAKLADIĞI EŞİNE, 'SENİ KAYSERİ'YE YAR ETMEYECEĞİM' DEMİŞ - Son Dakika


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