Son Dakika Haberleri: 18 Yıl 4 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şüpheli Yakalandı

18 Yıl 4 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şüpheli Yakalandı

2 gün önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yağma suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

18 Yıl 4 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şüpheli Yakalandı, System.String[]
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yağma suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir 1.Asliye Ceza Mahkemesince silahla birden fazla kişi tarafından birlikte suç örgütünün oluş, korkutucu güçten yararlanarak yağma suçundan yakalama kararı ile aranan ve hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. gizlenmiş olduğu yerden polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:14 Kaynak: İHA

Nevşehir, 3. Sayfa
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