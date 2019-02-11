18 Yıl 4 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şüpheli Yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yağma suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yağma suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Nevşehir 1.Asliye Ceza Mahkemesince silahla birden fazla kişi tarafından birlikte suç örgütünün oluş, korkutucu güçten yararlanarak yağma suçundan yakalama kararı ile aranan ve hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. gizlenmiş olduğu yerden polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kapadokya'daki Otel İnşaatı Durduruldu

Eşine Zorla Fuhuş Yaptıran Koca, Tutuklandı

İstanbul'da Kadın Öğretmen Dehşeti! 13 Yaşındaki Öğrencinin Boğazını Sıkıp Tekmeledi

Siyasi Anlaşmazlık Bir Aileyi Dağıttı!