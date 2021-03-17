18 yıl 9 ay cezaya beraat - Son Dakika

18 yıl 9 ay cezaya beraat

17.03.2021 16:25
18 yıl 9 ay cezaya beraat, System.String[]

Samsun'da evlenmek üzere olan emekli hemşireye 'cinsel saldırıda bulunduğu' iddiasıyla tutuklanıp yargılandığı mahkemece 18 yıl 9 ay hapis cezası verilen şahsın avukatı kararı istinaf mahkemesine taşıdı ve tutumlu sanık hakkında beraat ve tahliye kararı çıktı.

Samsun'da evlenmek üzere olan emekli hemşireye 'cinsel saldırıda bulunduğu' iddiasıyla tutuklanıp yargılandığı mahkemece 18 yıl 9 ay hapis cezası verilen şahsın avukatı kararı istinaf mahkemesine taşıdı ve tutumlu sanık hakkında beraat ve tahliye kararı çıktı.

Samsun'da yaşayan eşinden boşanmış emekli hemşire 1 çocuk annesi T.K.(55) tanışıp arkadaş olup kendisine elektrikçi dükkanı açtığı O.K.(49) ile evde kavga edince komşular polise haber verdi. Karakolluk olan taraflardan T.K. adlı kadın O.K.'nin kendisine farklı tarihlerde darp edip bıçak çekip 2 kez tecavüz ettiğini iddia ederek polise şikayette bulundu. Gözaltına alınan O.K. 25 Şubat 2020 tarihinde Samsun Adliyesine sevk edilip çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. O.K. hakkında "cebir şiddet uygulayarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunmazlığını ihlal ve nitelikli cinsel saldırı" suçlarından Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi 16 Eylül 2020 tarihinde verdiği kararda, tutuklu yargılanan O.K.'nin "cebir şiddet uygulayarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından ayrı ayrı beraatlerine karar verirken, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan ise 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıp tutukluluk halinin devamına hükmetti.

O.K.'nin avukatı Ata Giritli dava dosyasını istinaf mahkemesine taşıdı. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinde bugün görülen davada, Av. Ata Giritli yaptığı savunmada, "Müşteki daha önce 2 kez zorla tecavüze uğradığını iddia etmiş ancak bu konuda şikayetçi olmamış. Evde aralarında sesli münakaşanın adliyeye intikal etmesi sonucu böyle bir yalan uydurmaya çalışmıştır. Bu olay iki sevgili ve birlikte yaşayan kişiler arasındaki ekonomik nedenlerden meydana gelen huzursuzluk sonucu bir kavgadır. Zorla ve tehditle cinsel saldırı söz konusu değildir. Müvekkilim hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde haksız şekilde mahkumiyete karar verilmiştir. Bu mahkumiyet kararının kaldırılmasına ve müvekkilimin bu suçlardan beraatine ve tutukluluk halinin sona erdirilerek tahliyesine karar verilmesini talip ve arz ederim" dedi.

Samsun 3. Ceza Dairesi tutuklu bulunan O.K.'nin "nitelikli cinsel saldırı" suçundan beraatine ve tahliyesine karar verirken, darp sonucu yaralama suçundan da uzlaştırmaya tabi tutulmasına hükmetti. - SAMSUN

Saldırı, Emekli, Samsun, konut, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 18 yıl 9 ay cezaya beraat - Son Dakika


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