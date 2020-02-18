18 yıl cezayı duyunca adliyeden kaçmaya çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 yıl cezayı duyunca adliyeden kaçmaya çalıştı - Son Dakika

18 yıl cezayı duyunca adliyeden kaçmaya çalıştı

6 saat önce

Haber Ruken KADIOĞLU İstanbul, DHAÇağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda tutuksuz yargılandığı davada, hakkında tutuklama kararı çıkan sanık, mahkeme salonunun dışındaki cam kapıyı kırarak kaçmaya çalıştı.

Haber Ruken KADIOĞLU İstanbul, DHA

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda tutuksuz yargılandığı davada, hakkında tutuklama kararı çıkan sanık, mahkeme salonunun dışındaki cam kapıyı kırarak kaçmaya çalıştı. Alt kata inen sanık O.E.'yi polis ve güvenlik görevlileri yakaladı.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama davasından 18 yıl ceza alarak hakkında tutuklama kararı çıkan sanık O.E. duruşma salonunun bulunduğu 1'inci kattan koşarak aşağıya indi. Sanık O. E., zemin kata indikten sonra mahkeme salonlarının kalemlerinin bulunduğu koridorun başındaki cam kapıyı kırarak kaçmaya çalıştı. Polis ve adliyenin güvenlik görevlilerince kısa sürede yakalanan sanık, cam parçalarından dolayı vücudunda oluşan kesikler için hastaneye götürüldü.

18 yıl cezayı duyunca adliyeden kaçmaya çalıştı

Çağlayan Adalet Sarayı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:15 Kaynak: DHA
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