18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

Muş'ta 18 yıl 3 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğü belirtilerek, "6 Ocak 2021 günü il merkezinde yapılan operasyonda; 8 ayrı hırsızlık dosyasından toplam 18 yıl 3 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 şahıs yakalanmış, tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - MUŞ
Kaynak: İHA
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