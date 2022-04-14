18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmaya yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmaya yakalandı

14.04.2022 10:34
18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmaya yakalandı

Düzce'de çeşitli suçlardan 6 arama kaydı ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, devriye gezen jandarma ekiplerine yakalandı.

Düzce'de çeşitli suçlardan 6 arama kaydı ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, devriye gezen jandarma ekiplerine yakalandı.

Düzce'de devriye görevi gerçekleştiren jandarma ekipleri, şüphe üzerine 3 kişiyi durdurdu. Şahısların yapılan sorgusunda, bir şahsın ruhsatsız silah bulundurma, silahlı tehdit, mala zarar verme, hırsızlık ve işyeri dokunulmazlığını ihlal etme gibi suçlardan 6 arama kaydı bulunduğunu, hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit etti. Şahsın yanındaki iki kişinin de çeşitli suçlardan araması çıkınca, 3 kişi gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

YORUMLAR
500
32 sürücüye, 23 bin lira ceza kesildi 32 sürücüye, 23 bin lira ceza kesildi Şüphe üzerine durdurulan araçtan 3 bin 150 lira sahte para çıktı Şüphe üzerine durdurulan araçtan 3 bin 150 lira sahte para çıktı

Ruhsatsız Silah, Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmaya yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
10:33 Mahkeme Seren Serengil ve Yaşar İpek'in cezasını kesti! Şarkıcı Özer Bakır'ı tehdit etmekten yargılanıyorlardı
10:25 AK Parti döneminden kalan borçlar için İBB ve ABB'ye haciz gelebilir
10:21 Naci Görür İstanbul depremi için ''Zaman tükeniyor'' dedi! Sonraki depremler için Malatya ve K.Maraş'ın 3 ilçesine dikkat çekti!
10:17 ABD askeri istihbaratçıları, Putin konusunda Beyaz Saray'dan farklı düşünüyor: İstese Ukrayna'yı dümdüz ederdi ama bunu yapmıyor!
10:15 Kendisini "Mesih" ilan eden Hasan Mezarcı'dan tepki toplayan "oruç" yorumu: İptal ettim, su içebilirsiniz, orucu bozmayacak
10:14 Eski Real Madrid'li futbolcu Freddy Rincon yaşamını yitirdi
09:58 Annesinin yalvarışı işe yaramadı! Ehliyetsiz sürücüye 11 bin lira ceza kesildi
09:58 Fenerbahçe'nin transfer atakları devam ediyor! Peter Olayinka sarı-Lacivertli takımın ilk sırasında
09:45 Sacit Aslan aradı, Pınar Eliçe canlı yayını terk etti: Pınar assolist olsun diye Vedat Bey, hatırı sayılır para verdi
09:35 Kaçırılıp tehditle cinsel şiddete maruz kalan genç kadın yaşadıklarını anlattı: Göğsüme bıçakla imza attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 10:43:05. #1.12#
SON DAKİKA: 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmaya yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement