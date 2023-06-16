18 yıl önce annesini öldürdüğünü öne sürdüğü akrabasını düğünde vurdu - Son Dakika
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18 yıl önce annesini öldürdüğünü öne sürdüğü akrabasını düğünde vurdu

16.06.2023 11:25

Adana'da 18 yıl önce annesini öldürdüğünü öne sürdüğü akrabasını düğün çıkışı tabancayla vurarak öldüren şüpheli yakalanıp tutuklandı. Öldürülen şahsın ise başka bir cinayetten 25 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

Olay, 13 Mayıs akşamı Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki Merkez Park içerisinde bulunan bir tesiste düzenlenen düğünde meydana geldi. Akrabasının düğününe katılan Ali Yeşilağaç, kendisine ayrılan masada otururken, bir süre sonra akrabası Necmettin Ömer Kapka geldi. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kapka, tabancasıyla Yeşilağaç'a ateş açtı. Yeşilağaç, kanlar içinde yere yığıldı. Kapka ise kaçtı. Çağırılan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yeşilağaç, kurtarılamadı.

"BANA SİLAH ÇEKECEĞİNİ DÜŞÜNÜP ATEŞ ETTİM"

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada, Necmettin Ömer Kapka'nın Mersin'deki bir evde saklandığı tespit edildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonla Kapka yakalanarak Adana'ya getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde, "Ali Yeşilağaç, annem Fatime Altundal'ın tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili yargılandı. Delil yetersizliğinden beraat etti. Düğünde karşılaştık. Beni görünce elini beline götürdü. Silah çekeceğini düşündüm ve tabancayla ateş ettim" dediği öğrenilen Kapka, adliyeye sevk edildi. Kapka, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

18 yıl önce annesini öldürdüğünü öne sürdüğü şahsı vurdu

MAKTÜL, CİNAYETTEN HÜKÜM GİYMİŞ

Ali Yeşilağaç'ın ise 2006'nın mart ayında öldürülen Fatime Altundal cinayetinden yargılanıp delil yetersizliğinden beraat ettiği, ayrıca aynı yılın mayıs ayında da tabancayla vurularak öldürülen İsmail Aksu cinayetinden de yargılanıp 'kasten adam öldürmek' suçundan 25 yıl hapis cezası aldığı, geçen yıllarda da tahliye edildiği öğrenildi.

18 yıl önce annesini öldürdüğünü öne sürdüğü şahsı vurdu
18 yıl önce annesini öldürdüğünü öne sürdüğü şahsı vurdu
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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Adana, Ömer, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 18 yıl önce annesini öldürdüğünü öne sürdüğü akrabasını düğünde vurdu - Son Dakika


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