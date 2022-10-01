18 yıl önce müzik öğretmeni Arzu Nihal Çelik'i öldüren katil, "Vicdan azabı çekiyorum" diyerek teslim oldu - Son Dakika
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18 yıl önce müzik öğretmeni Arzu Nihal Çelik'i öldüren katil, "Vicdan azabı çekiyorum" diyerek teslim oldu

01.10.2022 16:20

İstanbul'da 18 yıl önce öldürülen müzik öğretmeni Arzu Nihal Çelik'in katil zanlısı Erkan C., "vicdan azabı çektiğini" ifade ederek polis ekiplerine teslim oldu. Katil Erkan C., cinayeti Arzu Nihal Çelik'in eşi Şerafettin Çelik'in azmettirdiği ileri sürdü.

Fatih'te 5 Mayıs 2004 tarihinde saat 06.30 sıralarında yaşanan olayda, müzik öğretmeni Arzu Nihal Çelik isimli kadın silahla vurularak öldürülmüştü. Yapılan çalışmalarda talihsiz kadının eşi Şerafettin Çelik'in olaydan 1 gün önce işi dolayısıyla Ankara'ya gittiği, olay günü ise evde sadece Arzu Nihal Çelik ile kızının olduğu öğrenilmişti. Araştırmalarını derinleştiren ekipler, kimliği tespit edilemeyen 2 kişinin olayı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden koşarak uzaklaştıklarını tespit etti.

"CİNAYETİ BEN İŞLEDİM"

Cinayetin işlendiği tarihten tam 18 yıl sonra bir gelişme yaşandı. 16 suç kaydı olan Erkan C., Samsun'da polis ekiplerine giderek Arzu Nihal Çelik'i öldürdüğünü itiraf etti. Şüpheli, yıllar önce işlediği cinayet nedeniyle vicdan azabı çektiğini söyleyerek "Cinayeti ben işledim" dedi.

18 yıl önce işlenen cinayet aydınlandı! 'Vicdan azabı çekiyorum' diyerek teslim oldu

"EŞİ AZMETTİRDİ"

Katil zanlısı Erkan C., cinayeti Arzu Nihal Çelik'in eşi Şerafettin Çelik'in azmettirdiği iddia etti. Yapılan incelemede Şerafettin Çelik'in 2019 yılında vefat ettiği tespit edildi. Göz altına alınan şüpheli Erkan C. polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

18 yıl önce işlenen cinayet aydınlandı! 'Vicdan azabı çekiyorum' diyerek teslim oldu
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Kaynak: İHA

Ankara, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 18 yıl önce müzik öğretmeni Arzu Nihal Çelik'i öldüren katil, 'Vicdan azabı çekiyorum' diyerek teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 18 yıl önce müzik öğretmeni Arzu Nihal Çelik'i öldüren katil, "Vicdan azabı çekiyorum" diyerek teslim oldu - Son Dakika
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