18 yıl önce yaşanan depremin ardından Bingöl'ün çehresi değişti - Son Dakika

18 yıl önce yaşanan depremin ardından Bingöl'ün çehresi değişti

01.05.2021 11:13

Bingöl, 1 Mayıs 2003'te meydana gelen, 174 kişinin hayatını kaybettiği, 520 kişinin de yaralandığı 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan kentsel dönüşümle düzenli ve depreme dayanaklı yapılara kavuşturuldu.

Bingöl, 1 Mayıs 2003'te meydana gelen, 174 kişinin hayatını kaybettiği, 520 kişinin de yaralandığı 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan kentsel dönüşümle düzenli ve depreme dayanaklı yapılara kavuşturuldu.

Bingöl'de 1 Mayıs 2003'te meydana gelen depremin zihindeki izleri, aradan geçen 18 yıla rağmen silinmedi. O dönemde yapıların depreme elverişsiz olması kentte büyük bir yıkıma, can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtı.

Afetten sonra devletin başlattığı çalışmalarla mağduriyetler giderilerek depreme dayanıklı yapılar inşa edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bingöl Belediyesi ile diğer kurumlarının çalışmalarıyla kentteki riskli yapılar yıkılarak, yerlerine yenileri yapıldı.

"Devletimizin şefkatli elini Bingöl'ün üzerine hissettik"

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdulkadir Arslanboğa, AA muhabirine, 1 Mayıs 2003 depremini kendisinin de yaşadığını ve aklına geldiğinde çok duygulandığını söyledi.

Deprem şiddetiyle uyandığında çocuğunun korku dolu bakışlarını halen unutamadığını dile getiren Arslanboğa, depremin insanlar üzerine çok büyük etkiler bıraktığını belirtti.

Depremlerden çok büyük dersler alındığını ve buna göre Bingöl'de çalışmalar yapıldığını anlatan Arslanboğa, şöyle konuştu:

"Devletimiz tarafından 2003 depreminde toplam 9 bin 21 civarında konut yapıldı. Devletimizin şefkatli elini Bingöl'ün üzerine hissettik. Daha sonra tabii ki 2003, 2005, 2015, yine 2010 Karakoçan, 2020 Karlıova depremlerini yaşadık. Yaklaşık 20 bin 200 yeni konut yapıldı ve hak sahiplerine teslim edildi. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşların talebiyle 2 bin 410 civarında bina riskli olarak tespit edildi. Bunların da hepsi yenilendi."

Vatandaşların beyanı üzerine mevcuttaki yapıların analizlerini gerçekleştirdiklerini kaydeden Arslanboğa, bu kapsamda evleri yıkılanlara 18 ay boyunca kira yardımında bulunulduğunu ve bu vatandaşların kamuya ait vergilerden muaf tutulduğunu belirtti.

"222 okul yeniden yapıldı"

Devletin bu anlamda çok büyük katkısı ve teşviki olduğunu vurgulayan Arslanboğa, "Özellikle Bingöl'de ilçeler de dahil kamu kurumlarının yüzde 80-90'ı yenilendi. 222 okul yıkıldı ve yeniden yapıldı." dedi.

Kamu kurumlarının yapı stokunun güzel olduğunu ifade eden Arslanboğa, "Dersimizi iyi çalıştık. Bingöl merkez ve ilçeler dahil yapı stoku yüzde 80 oranında, deprem yönetmenliğine uygun şekilde yenilenmiştir. 2003'ten bu yana hakikatten Bingöl'ün çehresi değişti." ifadelerini kullandı.

Örnek olarak Kültür, İnönü, Recep Tayyip Erdoğan mahallelerinin kent yapısına uygun şekilde inşa edildiğini dile getiren Arslanboğa, bunun yanında vatandaşların da yapılarını yenilediğini sözlerine ekledi.

18 yıl önce yaşanan depremin ardından Bingöl'ün çehresi değişti
18 yıl önce yaşanan depremin ardından Bingöl'ün çehresi değişti
18 yıl önce yaşanan depremin ardından Bingöl'ün çehresi değişti
18 yıl önce yaşanan depremin ardından Bingöl'ün çehresi değişti

Bingöl Belediyesi, geri dönüşüm, 1 Mayıs, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 18 yıl önce yaşanan depremin ardından Bingöl'ün çehresi değişti - Son Dakika


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