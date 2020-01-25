18 yıl sonra bir ilk olabilir! Jose Mourinho...

Bu bir ilandır



Jose Mourinho, Tottenham ile macerasına keyifli başlamıştı. Üst üste gelen gollü galibiyetler, değiştiğinin de sinyallerini veriyordu. Ama önce sakatlıklar geldi, sonra da puan kayıpları...



Şimdi ise tarih peşini bırakmıyor!



18 YIL ÖNCE REAL MADRID'E 1 AY İÇİNDE 2 KEZ KAYBETMİŞTİ!



Mourinho'nun yönetimindeki Porto, bundan tam 18 yıl önce, Şubat 2002'de Real Madrid'e bir ay içinde iki kez kaybetmişti.



O günden bugüne Portekizli teknik adamın başında olduğu hiçbir takım, aynı rakibe bir ay içinde iki kez kaybetmedi. Southampton, yeni yılın ilk gününde St. Mary's'de 1-0 kazanan taraf olmuştu.



