18 yıl sonra bir ilk olabilir! Jose Mourinho... - Son Dakika
Son Dakika Spor 18 yıl sonra bir ilk olabilir! Jose Mourinho... - Son Dakika Spor

18 yıl sonra bir ilk olabilir! Jose Mourinho...

6 saat önce

Bu bir ilandırJose Mourinho, Tottenham ile macerasına keyifli başlamıştı.

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Bu bir ilandır


Jose Mourinho, Tottenham ile macerasına keyifli başlamıştı. Üst üste gelen gollü galibiyetler, değiştiğinin de sinyallerini veriyordu. Ama önce sakatlıklar geldi, sonra da puan kayıpları...


Şimdi ise tarih peşini bırakmıyor!


18 YIL ÖNCE REAL MADRID'E 1 AY İÇİNDE 2 KEZ KAYBETMİŞTİ!


Mourinho'nun yönetimindeki Porto, bundan tam 18 yıl önce, Şubat 2002'de Real Madrid'e bir ay içinde iki kez kaybetmişti.


O günden bugüne Portekizli teknik adamın başında olduğu hiçbir takım, aynı rakibe bir ay içinde iki kez kaybetmedi. Southampton, yeni yılın ilk gününde St. Mary's'de 1-0 kazanan taraf olmuştu.


Jose Mourinho, Tottenham, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:53 
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