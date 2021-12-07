18 YIL SONRA CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

ELAZIĞ'da 18 yıl önce ortadan kaybolunca ailesinin hakkında kayıp başvurusu yaptığı Ruhi Canpolat'ın (38) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polis ekipleri, olayla ilgili 2'si kadın, 9 kişiyi gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Mayıs 2003'te ailesinin hakkında kayıp başvurusu yaptığı Ruhi Canpolat'ın dosyasını 2 Şubat 2021'de yeniden açtı. 10 ay süren titiz çalışmanın ardından ekipler, 4 Aralık günü operasyon düzenledi. 7 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 2'si kadın, 9 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 şüpheli, Canpolat'ı öldürdüklerini itiraf etti. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cesedin bulunması içinse çalışmaları sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA
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