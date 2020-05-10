18 yıl sonra ilk kez Anneler Günü kutladı - Son Dakika

- 18 yıl sonra ilk kez Anneler Günü kutladı

ERZURUM - Erzurum'da 18 yıldır çocuğu olmayan Tülay Suci isimli kadın hayatında ilk kez Anneler Günü'nü kutladı. Palandöken Belediyesi çalışanları tarafından Anneler Günü kutlanan kadının mutluluğu ise yüzünü yansıdı.

Erzurum'un Palandöken İlçesinden yaşayan 42 yaşında ki ev hanımı Tülay Suci, 18 yıllık evli olduğu eşiyle yıllardır çocuk mutluluğu yaşayamadı. Çocuğu olmadığı için hayatında hiç 10 Mayıs Anneler Günü'nü kutlayamayan Suci'yi Palandöken Belediyesi unutmadı.

Belediye Başkanı Muhammet Sunar tarafından görevlendirilen Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi ekipleri Tülay Suci'nin evine giderek çiçeklerle Anneler Günü'nü kutladı.

Tülay Suci, "18 yıllık evliyim, çocuğum yok. Bugün de beni unutmadığınız için teşekkür ediyorum. Anneler Günüm ilk defa kutlanıyor, çok mutlu oldum" diye konuştu.

Hayatında ilk kez Anneler Günü kutlanan Suci, bu mutluluğu ona yaşatan Palandöken Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan PALTİM ekipleri 85 yaşında ki Pamuk teyzenin de evine giderek Anneler Günü'nü kutladı. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Pamuk teyze, 85 yıllık hayatında hiç Anneler Günü'nün kutlanmadığını belirterek Palandöken Belediyesine yaptıkları sürpriz için teşkkür etti. Ayrıca belediye tarafından Pamuk teyzeye gıda yardımında bulunuldu.