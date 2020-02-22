18 yıl sonra öldürüldüğü belirlenen Gündüz'ün anne ve 2 kardeşi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 yıl sonra öldürüldüğü belirlenen Gündüz'ün anne ve 2 kardeşi tutuklandı - Son Dakika

18 yıl sonra öldürüldüğü belirlenen Gündüz'ün anne ve 2 kardeşi tutuklandı

6 saat önce

GAZİANTEP'te 18 yıldır kayıp olan Gündüz Karademir'in aile içi cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

18 yıl sonra öldürüldüğü belirlenen Gündüz'ün anne ve 2 kardeşi tutuklandı, System.String[]

GAZİANTEP'te 18 yıldır kayıp olan Gündüz Karademir'in aile içi cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili Karademir'in annesi Zeynep Karademir ile kardeşleri Hasan Karademir ve Cemile Balta tutuklandı.

İlçeye bağlı Yukarıkaravaizler Mahallesi'nde 2002 yılında, 23 yaşındayken kaybolan Gündüz Karademir'in cesedinin boş bir arazide gömülü olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, soruşturma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Karademir'in aile içi arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan kavgada, annesi Zeynep Karademir ve kardeşleri tarafından öldürüldüğünü belirledi. Karademir'in cesedinin önce evin bahçesine, 10 yıl sonra ev satılınca da çıkarılıp mahallenin dışındaki boş bir araziye gömüldüğü saptandı.

KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Ekipler, önce evin bahçesinde, ardından da arazide kazı çalışması yaptı, Arazideki kazılarda 2 gün önce Gündüz Karademir'e ait kemikler bulundu.

Gaziantep, Araban ilçesi ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Jandarmada yapılan sorgulamalarının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, Karademir'n annesi Zeynep Karademir, kardeşleri Hasan Karademir ve Cemile Balta tutuklandı.


Gaziantep, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:12 Kaynak: DHA
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