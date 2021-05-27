18 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Altay, İzmir'de coşkuyla karşılandı - Son Dakika

SPOR Toto 1'inci Lig'de İstanbul'da oynanan Play-Off finalinde Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Altay, taraftarlarınca kentte coşkuyla karşılandı.

Adnan Menderes Havalimanı'nda toplanan Altay taraftarları, siyah-beyazlı takımı bağrına bastı. Havalimanında, 'Şampiyon Altay' tezahüratlarıyla takımlarının destekleyen taraftarlar, şampiyonluk şarkıları söyledi.

Altay'da Portekizli gol kralı Marco Paixao, taraftarlara üçlü çektirdi. Son 3 sezonda gol kralı olan ve bugün Altınordu filelerini 89'uncu dakikada sarsarak Altay'ın Süper Lig'e çıkmasında başrolü oynayan Paixao, öz çekim yapmak isteyen taraftarları kırmadı. Altaylılar, kendi takımlarından önce alandan çıkan Altınordu'yu da alkışladı. Bu arada, güvenlik önlemleri alarak yolları kapatan polis, kulüp tesislerine taraftarların girmesine izin vermedi.