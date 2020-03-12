18 yıldır aranan katil zanlısı Antalya'da bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 18 yıldır aranan katil zanlısı Antalya'da bulundu - Son Dakika

18 yıldır aranan katil zanlısı Antalya'da bulundu

6 saat önce

Muğla'da 2002 yılında bir şahsı öldüren ve hakkında "tasarlayarak adam öldürme" suçundan arama kaydı bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

18 yıldır aranan katil zanlısı Antalya'da bulundu, System.String[]

Muğla'da 2002 yılında bir şahsı öldüren ve hakkında "tasarlayarak adam öldürme" suçundan arama kaydı bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.


Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 2002 yılında Muğla'da bir şahsın öldürülmesi ve 2 şahsın da yaralanması olayının failleri arasında olduğu değerlendirilen ve hakkında "tasarlayarak adam öldürme tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından arama kaydı bulunan S.G isimli şahıs yakalandı.


İşlemlerinin tamamlanmasına müteakip şüpheli şahıs çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ANTALYA

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:25 Kaynak: İHA
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